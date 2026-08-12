«Зенит» обсуждал обмен игроками с участием Головина

Председатель правления «Зенита» Константин Зырянов подтвердил, что полузащитник «Монако» Александр Головин мог оказаться в петербургском клубе.
– Слухи отправляют в «Зенит» игрока «Монако» Александра Головина. Насколько им можно доверять?
– Слухам эту информацию и оставим. У нас в свою очередь были контакты (и не более того) с генеральным директором «Монако».
Максимум, что обсуждалось, – обмен футболиста на футболиста. О приобретении речь не шла.
На данный момент Головин является игроком «Монако», контактов на эту тему нет.
- Головин в «Монако» с 2018 года.
- В прошлом сезоне он забил 5 голов и сделал 6 ассистов в 35 матчах.
- Монегаски оценивают хавбека в 25 миллионов евро.
Источник: «Матч ТВ»