«Зенит» обсуждал обмен игроками с участием Головина

Председатель правления «Зенита» Константин Зырянов подтвердил, что полузащитник «Монако» Александр Головин мог оказаться в петербургском клубе.

– Слухи отправляют в «Зенит» игрока «Монако» Александра Головина. Насколько им можно доверять?

– Слухам эту информацию и оставим. У нас в свою очередь были контакты (и не более того) с генеральным директором «Монако».

Максимум, что обсуждалось, – обмен футболиста на футболиста. О приобретении речь не шла.

На данный момент Головин является игроком «Монако», контактов на эту тему нет.