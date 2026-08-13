Мусаев: «Краснодару» никто не давал шансов выиграть в матче со «Спартаком»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о предстоящем матче 4-го тура РПЛ дома с «Ахматом».

В прошлом туре «быки» победили на чужом поле «Спартак» (2:1).

«С «Ахматом» всегда тяжело, всегда высокий накал борьбы. Нам очень трудно приходилось в ряде матчей, даже те, которые мы выиграли. Поэтому правильный настрой должен быть. То, что в нас никто не верит в этом сезоне, – наоборот, хорошо.

Нам никто не давал шансов выиграть в матче со «Спартаком». Нас такие вещи, можно сказать, даже мотивируют. Хотя я не могу сказать, что мы об этом говорим.

Сейчас ситуация другая. Наоборот, много хороших слов о футболистах, о команде в целом. И сейчас мы должны правильно отреагировать на это. То есть это ещe хуже, когда тебя хвалят и нельзя расслабиться, потому что «Ахмат» начал неважно в плане набора очков, но по качеству они были очень близки к победе и со «Спартаком», и с «Локомотивом», и с «Факелом». И это не должно обманывать, это очень хорошая команда.

Про тренера, думаю, не стоит говорить. Станислав Саламович – это один из лучших российских тренеров и уже правильно настроен. Если мы будем жить вчерашним днeм, то у нас будут большие проблемы. Я об этом говорю уже с первого дня. Всe забыли, выкинули из головы, настраиваемся на тяжeлые матчи. Чтобы заработать три очка, нужно будет оставить всe, что у нас есть, на поле», – сказал Мусаев.