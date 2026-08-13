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  • Экс-спартаковец Калиниченко против насильственной украинизации: «Дома я все равно буду разговаривать на русском»

Экс-спартаковец Калиниченко против насильственной украинизации: «Дома я все равно буду разговаривать на русском»

13 августа, 14:30
12

Бывший футболист «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко не хочет дома разговаривать на украинском языке.

– По поводу украинского и русского языка – то, что происходит сейчас… Как можно заставить меня разговаривать дома на украинском, если я родился в семье, где разговаривали на русском?

Всю жизнь я разговаривал на русском. Происходит некий слом людей. Но нет ничего нормального в том, когда тебя ломают или ты сам себя ломаешь.

– Это ты воспринимаешь как слом. А молодые люди в Украине, в конце концов, перестанут быть носителями русского языка.

– Это молодые. Ты про молодых говоришь. А я говорю про людей моего возраста как минимум или возраста старше.

Про молодых – я очень надеюсь, что через 20–30 лет процентов 90 населения Украины будет разговаривать на украинском языке.

И все предпосылки для того, чтобы плавно перевести Украину на украинский язык, после 91 года были. Это же касается не желания, это политический процесс – очень плавный, спокойный.

Я не знаю, как надо. Если бы я знал, я бы вам всем рассказал. Но я знаю, как не надо. Вот как не надо было и как не надо – это сейчас. Ломать никого нельзя.

Я понимаю государственные стандарты. На телевидении ты не можешь разговаривать на русском – это правильно. Государственные вывески, государственные учреждения – на украинском.

Но дома я все равно буду разговаривать на русском.

  • Калиниченко выступал за «Спартак» с 2000 по 2008 год.
  • С красно-белыми он выиграл два чемпионства и один Кубок России.
  • За сборную Украины провел 47 матчей, был четвертьфиналистом ЧМ-2006.

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Источник: Sport24
Украина. Премьер-лига Россия. Премьер-лига Спартак Украина Калиниченко Максим
Комментарии (12)
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...уефан
1786621955
...да уже, как-то похер, на каком ты там языке волаешь...
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рылы
1786624035
один раз в жизни там бывал, очень давно, лет 20 назад. интернетов тогда не было, поэтому из развлечений был только телевизор. как же я тогда удивился, что многие каналы вещали на русском, и даже наши каналы показывали. вот бы эти времена вернуть, когда всё нормально было.
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alefreddy
1786624952
и все равно нацисты сломают
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Пригожин Женя
1786627989
Напомнить ему как кое когда в феврале 2022 года, он и ему подобные резко стали вести канал в телеграмм на непонятной мове селюковской. Разорвал все связи с РФ, хотя его постоянно звали на Матч тв!
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