Экс-спартаковец Калиниченко против насильственной украинизации: «Дома я все равно буду разговаривать на русском»

Бывший футболист «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко не хочет дома разговаривать на украинском языке.
– По поводу украинского и русского языка – то, что происходит сейчас… Как можно заставить меня разговаривать дома на украинском, если я родился в семье, где разговаривали на русском?
Всю жизнь я разговаривал на русском. Происходит некий слом людей. Но нет ничего нормального в том, когда тебя ломают или ты сам себя ломаешь.
– Это ты воспринимаешь как слом. А молодые люди в Украине, в конце концов, перестанут быть носителями русского языка.
– Это молодые. Ты про молодых говоришь. А я говорю про людей моего возраста как минимум или возраста старше.
Про молодых – я очень надеюсь, что через 20–30 лет процентов 90 населения Украины будет разговаривать на украинском языке.
И все предпосылки для того, чтобы плавно перевести Украину на украинский язык, после 91 года были. Это же касается не желания, это политический процесс – очень плавный, спокойный.
Я не знаю, как надо. Если бы я знал, я бы вам всем рассказал. Но я знаю, как не надо. Вот как не надо было и как не надо – это сейчас. Ломать никого нельзя.
Я понимаю государственные стандарты. На телевидении ты не можешь разговаривать на русском – это правильно. Государственные вывески, государственные учреждения – на украинском.
Но дома я все равно буду разговаривать на русском.
- Калиниченко выступал за «Спартак» с 2000 по 2008 год.
- С красно-белыми он выиграл два чемпионства и один Кубок России.
- За сборную Украины провел 47 матчей, был четвертьфиналистом ЧМ-2006.