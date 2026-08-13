Экс-спартаковец Калиниченко против насильственной украинизации: «Дома я все равно буду разговаривать на русском»

Бывший футболист «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко не хочет дома разговаривать на украинском языке.

– По поводу украинского и русского языка – то, что происходит сейчас… Как можно заставить меня разговаривать дома на украинском, если я родился в семье, где разговаривали на русском?

Всю жизнь я разговаривал на русском. Происходит некий слом людей. Но нет ничего нормального в том, когда тебя ломают или ты сам себя ломаешь.

– Это ты воспринимаешь как слом. А молодые люди в Украине, в конце концов, перестанут быть носителями русского языка.

– Это молодые. Ты про молодых говоришь. А я говорю про людей моего возраста как минимум или возраста старше.

Про молодых – я очень надеюсь, что через 20–30 лет процентов 90 населения Украины будет разговаривать на украинском языке.

И все предпосылки для того, чтобы плавно перевести Украину на украинский язык, после 91 года были. Это же касается не желания, это политический процесс – очень плавный, спокойный.

Я не знаю, как надо. Если бы я знал, я бы вам всем рассказал. Но я знаю, как не надо. Вот как не надо было и как не надо – это сейчас. Ломать никого нельзя.

Я понимаю государственные стандарты. На телевидении ты не можешь разговаривать на русском – это правильно. Государственные вывески, государственные учреждения – на украинском.

Но дома я все равно буду разговаривать на русском.