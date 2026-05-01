Лига конференций. «Шахтер» под руководством экс-игрока «Барсы» уступил в Польше клубу АПЛ (1:3)

«Шахтер» в первом матче полуфинала Лиги конференций уступил в домашней игре «Кристал Пэлас». В матче было четыре гола.

У англичан 1+1 оформил полузащитник сборной Японии Даичи Камада, готовящийся к чемпионату мира-2026.

У «Шахтера» единственный гол забил Олег Очеретко.

Встреча прошла в польском Кракове. Ответный матч – через неделю на «Селхарст Парк» в Лондоне.

Прервалась семиматчевая беспроигрышная серия «Шахтера», который тренирует бывший полузащитник «Барселоны» Арда Туран.