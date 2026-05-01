Лига конференций. «Шахтер» под руководством экс-игрока «Барсы» уступил в Польше клубу АПЛ (1:3)

«Шахтер» в первом матче полуфинала Лиги конференций уступил в домашней игре «Кристал Пэлас». В матче было четыре гола.
У англичан 1+1 оформил полузащитник сборной Японии Даичи Камада, готовящийся к чемпионату мира-2026.
У «Шахтера» единственный гол забил Олег Очеретко.
Встреча прошла в польском Кракове. Ответный матч – через неделю на «Селхарст Парк» в Лондоне.
Прервалась семиматчевая беспроигрышная серия «Шахтера», который тренирует бывший полузащитник «Барселоны» Арда Туран.
Лига конференций. 1/2 финала
Шахтер - Кристал Пэлас - 1:3 (0:1)
Голы: 0:1 - И. Сарр, 1; 1:1 - О. Очеретко, 47; 1:2 - Д. Камада, 58; 1:3 - Й. Ларсен, 84.
