  • Лига конференций. «Шахтер» под руководством экс-игрока «Барсы» уступил в Польше клубу АПЛ (1:3)

Лига конференций. «Шахтер» под руководством экс-игрока «Барсы» уступил в Польше клубу АПЛ (1:3)

1 мая, 00:03
6

«Шахтер» в первом матче полуфинала Лиги конференций уступил в домашней игре «Кристал Пэлас». В матче было четыре гола.

У англичан 1+1 оформил полузащитник сборной Японии Даичи Камада, готовящийся к чемпионату мира-2026.

У «Шахтера» единственный гол забил Олег Очеретко.

Встреча прошла в польском Кракове. Ответный матч – через неделю на «Селхарст Парк» в Лондоне.

Прервалась семиматчевая беспроигрышная серия «Шахтера», который тренирует бывший полузащитник «Барселоны» Арда Туран.

Лига конференций. 1/2 финала
Шахтер - Кристал Пэлас - 1:3 (0:1)
Голы: 0:1 - И. Сарр, 1; 1:1 - О. Очеретко, 47; 1:2 - Д. Камада, 58; 1:3 - Й. Ларсен, 84.
Таблица турнира

Источник: «Бомбардир»
Лига конференций Украина. Премьер-лига Кристал Пэлас Шахтер
Комментарии (6)
Чугунный скороход
1777611046
Спасибо тебе, Кристал пэлас !
Таврида
1777614507
Шахтёр в Донецке, это пpocp@л куивский шахтАр.
R_a_i_n
1777616415
Это не Шахтёр, это шАхтар! Нормальный Шахтёр в Донецке, а это Львовское недоразумение!
Айболид
1777619250
Больше хороших новостей ! )
