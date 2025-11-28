Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Определились первые два участника плей-офф Лиги конференций

Определились первые два участника плей-офф Лиги конференций

Сегодня, 09:02

«Самсунспор» и «Страсбур» завоевали право на участие в плей-офф Лиги конференций по итогам 4-го тура общего этапа турнира.

Турецкий клуб занимает 1-е место в турнирной таблице, а французский – 2-е. Обе команды набрали по 10 очков.

«Самсунспор» и «Страсбур» точно не опустятся ниже топ-24 и выйдут в плей-офф Лиги конференций. Команды, занимающие в таблице места с 27-го и ниже, уже не смогут догнать их по очкам. Кроме того, из числа клубов, имеющих на счету 4 и более очков, не менее двух потеряют баллы из-за предстоящих игр между собой, а значит не сумеют опередить турецкую и французскую команды.

По итогам вчерашних матчей Лиги Европы среди лидеров общего этапа находятся «Лион», «Мидтьюлланд» и «Астон Вилла», набравшие по 12 очков после 5 встреч. Но никто из них еще не гарантировал себе участия в плей-офф. Замыкает таблицу ЛЕ «Ницца» с 0 баллов. Она еще может попасть в топ-24, но точно окажется вне топ-8 и не выйдет напрямую в 1/8 финала.

  • Матчи 5-го и 6-го туров общего этапа Лиги конференций пройдут 11 и 18 декабря.
  • Игры 6-го, 7-го и 8-го туров общего этапа Лиги Европы состоятся 11 декабря, 22 и 29 января.

Источник: «Бомбардир»
Лига конференций Лига Европы Самсунспор Страсбур
