«Александрия» – «Партизан»: украинцы призывали к расправе над сербами и скандировали «ЦСКА – шлюха»

Украинская «Александрия» сыграла с «Партизаном» в 1-м матче 2-го квалификационного раунда Лиги конференций (0:2). Встреча прошла в польском Катовице.
Футболисты «Александрии» вышли на матч обмотанными флагами Украины. Пожимать руки белградцам они не стали.
Украинские болельщики оскорбляли сербов, призывали к расправе над ними. Еще украинцы скандировали «ЦСКА – шлюха», напоминая, что «Партизан» в июле играл в Москве против красно-синих.
- Ответный матч – через неделю в Сербии.
Источник: Telegraf.rs