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  • «Александрия» – «Партизан»: украинцы призывали к расправе над сербами и скандировали «ЦСКА – шлюха»

«Александрия» – «Партизан»: украинцы призывали к расправе над сербами и скандировали «ЦСКА – шлюха»

Сегодня, 14:41
29

Украинская «Александрия» сыграла с «Партизаном» в 1-м матче 2-го квалификационного раунда Лиги конференций (0:2). Встреча прошла в польском Катовице.

Футболисты «Александрии» вышли на матч обмотанными флагами Украины. Пожимать руки белградцам они не стали.

Украинские болельщики оскорбляли сербов, призывали к расправе над ними. Еще украинцы скандировали «ЦСКА – шлюха», напоминая, что «Партизан» в июле играл в Москве против красно-синих.

  • Ответный матч – через неделю в Сербии.

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Источник: Telegraf.rs
Лига конференций Украина. Премьер-лига Партизан Александрия
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Комментарии (29)
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CSKA winner
1753446291
Счёт на табло , бандеровские чепушилиы .
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Тинез Розоп
1753446552
Грузчик гребень, ты тоже там был?...
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sochi-2013
1753447266
Уверен, что сербы себе такого не позволят.
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DVOK68
1753447573
Бандерышами были бандерышами сдохнут
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Mr.
1753448003
Забавно, что вчера в ЛК какой-то клуб из Андорры в гостях поимел один украинский клуб.
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Snek
1753453655
Где там комитет по этике УЕФА? Оглох и ослеп моментально?
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Дубина
1753453941
Бандерлоги обрыганные((!!!
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Интерес
1753453996
Главное-профукали.А т ак пусть орут, пишут с прописной и матерят...по-русски.На их-то холопско-польском только кур:ва, и всё...
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Semenycch
1753454444
По поводу ЦСКА каждый вправе иметь свое мнение, но цензурное и не оскорбительное!
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Semenycch
1753454650
Вообще украинские болельщики очень похожи на парнокопытных, чем больше их команда в дерьме, тем более эти болельщики ведут себя развязано и по хамски!
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