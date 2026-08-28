Клуб из Грузии сыграет в основной стадии еврокубков впервые за 22 года, из Андорры – впервые в истории

«Иберия 1999», которая выступит в общем этапе Лиги конференций-2026/27, станет первым клубом из Грузии за 22 года, принявшим участие в общей или групповой стадии еврокубков.

В прошлый раз это удалось «Динамо Тбилиси» в Кубке УЕФА сезона-2004/05.

«Интер Эскальдес», также попавший в общий этап Лиги конференций, станет первым клубом из Андорры, когда-либо игравшим в общей или групповой стадии еврокубков.

В УЕФА осталось только 2 страны, представители которых никогда не выступали в основной стадии клубных турниров. В общей или групповой стадии не играли команды из Черногории и Сан-Марино.