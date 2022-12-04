- 4 декабря 2022
- 10:29 «Динамо» Тб в 19-й раз выиграло чемпионат Грузии
- 1 августа 2022
- 08:34 «Динамо» собирается оштрафовать Варелу, сбежавшего во «Фламенго» 3
- 10 февраля 2022
- 12:57 Товарищеский матч. Московское «Динамо» проиграло «Динамо» из Тбилиси 11
- 1 января 2022
- 13:20 «Валенсия» планирует выкупить грузинского вратаря Мамардашвили
- 5 июля 2021
- 12:20 Гагнидзе: «Переход в «Динамо» – отличная возможность для меня. Интересно попробовать свои силы в РПЛ»
- 11:23 Фото Официально: Гагнидзе – новый игрок «Динамо» 3
- 29 июня 2021
- 21:33 «Чемпионат»: «Динамо» подписало контракт с 18-летним Гагнидзе до 2026 года
- 26 июня 2021
- 00:52 18-летний Гагнидзе сразу после перехода в «Динамо» может отправиться в аренду в клуб РПЛ 1
- 25 июня 2021
- 19:25 «Чемпионат»: «Динамо» близко к трансферу 18-летнего грузина Гагнидзе 4
- 3 июня 2021
- 11:45 Фото «Валенсия» арендовала грузинского вратаря Мамардашвили 1
- 29 апреля 2021
- 19:23 Фото Экс-игрок «Спартака» Джано подписал контракт с тбилисским «Динамо» 6
- 21 мая 2020
- 23:55 Джано может перейти в тбилисское «Динамо» 1
- 14 августа 2019
- 09:27 Полузащитник киевского «Динамо» Вербич: «Прошу прощения у болельщиков» 4
- 6 мая 2018
- 01:43 Кверквелия: «Выиграть Лигу чемпионов будет сложно, но в полуфинале «Локо» точно будет» 42
- 21 февраля 2017
- 08:45 Грозный рассказал о своем уходе из тбилисского «Динамо» 3
- 14 февраля 2017
- 20:27 «Арсенал» проведет контрольную игру с тбилисским «Динамо» 1
- 13 февраля 2017
- 09:52 Грозный покинул пост главного тренера тбилисского «Динамо»
- 25 декабря 2016
- 07:42 Бывший вратарь «Спартака» Ломая объявил о завершении карьеры
- 26 октября 2016
- 10:07 Грозный: «Были и другие варианты, однако выбор пал на «Динамо» 2
- 25 октября 2016
- 22:22 Фото Грозный – главный тренер тбилисского «Динамо» 3
- 23 октября 2016
- 08:52 Бывший наставник «Спартака» Грозный может возглавить тбилисское «Динамо» 1
- 10 октября 2016
- 17:12 Ревишвили стал игроком тбилисского «Динамо»
- 18 августа 2016
- 21:15 Лига Европы. ПАОК разгромил «Динамо» Тб, «Спарта» сыграл вничью с «Сендерийск»