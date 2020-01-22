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    Темури Кецбая

    Тренер
    Имя Темури
    Фамилия Кецбая
    Команда Анортосис
    Гражданство Грузия
    Дата рождения 18 марта 1968
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Анортосис 4 1 0 3
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    21.10.2021 Анортосис 2 : 2 Флора
    04.11.2021 Флора 2 : 2 Анортосис
    25.11.2021 Анортосис 1 : 0 Гент
    09.12.2021 Партизан 1 : 1 Анортосис
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