Перед Кецбаей поставлена задача вернуть «Оренбург» в Премьер-лигу

Новый главный тренер «Оренбурга» Темури Кецбая рассказал о задачах, которые поставлены перед ним на предстоящий сезон. Руководство клуба рассчитывает вернуть команду в Премьер-лигу всего за один сезон.

– Ваше назначение в «Оренбург» получилось внезапным. Расскажите, как решились на такой вариант?

– В жизни много неожиданностей, а если они приятные, то это здорово. Мне позвонил президент клуба, попросил приехать и пообщаться о возможной работе. Я согласился, обсудили все вопросы и ударили по рукам.

– Какая задача стоит перед вами?

– Вернуться в Премьер-лигу. Сразу увидел это желание в глазах руководителей «Оренбурга». Теперь будем вместе идти к ее выполнению. Легко не будет, но команда имеет все возможности, чтобы успешно решить задачу. Желание клуба и мои цели совпали.

– На какой срок рассчитан ваш контракт?

– На один год. Если задача будет решена, то он будет продлен еще на год.

– В вашей карьере были чемпионские звания, выход в групповой турнир Лиги чемпионов. Теперь же ждет первая лига.

– Вы правы, мне впервые в жизни придется работать на таком уровне. Ничего страшного. Я хочу побеждать и здесь, мы должны выиграть чемпионат! Наша цель не просто вернуться в Премьер-лигу, а занять первое место.

– В какой футбол будет играть ваша команда?

– Рано об этом говорить. Конечно, хочется показывать атакующий футбол, но для начала надо познакомиться с ребятами, понять, на что они способны. Ведь главное – это результат. Будем играть в тот футбол, который позволит подняться в РФПЛ.