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    Перед Кецбаей поставлена задача вернуть «Оренбург» в Премьер-лигу

    Новый главный тренер «Оренбурга» Темури Кецбая рассказал о задачах, которые поставлены перед ним на предстоящий сезон. Руководство клуба рассчитывает вернуть команду в Премьер-лигу всего за один сезон.

    – Ваше назначение в «Оренбург» получилось внезапным. Расскажите, как решились на такой вариант?

    – В жизни много неожиданностей, а если они приятные, то это здорово. Мне позвонил президент клуба, попросил приехать и пообщаться о возможной работе. Я согласился, обсудили все вопросы и ударили по рукам.

    – Какая задача стоит перед вами?

    – Вернуться в Премьер-лигу. Сразу увидел это желание в глазах руководителей «Оренбурга». Теперь будем вместе идти к ее выполнению. Легко не будет, но команда имеет все возможности, чтобы успешно решить задачу. Желание клуба и мои цели совпали.

    – На какой срок рассчитан ваш контракт?

    – На один год. Если задача будет решена, то он будет продлен еще на год.

    – В вашей карьере были чемпионские звания, выход в групповой турнир Лиги чемпионов. Теперь же ждет первая лига.

    – Вы правы, мне впервые в жизни придется работать на таком уровне. Ничего страшного. Я хочу побеждать и здесь, мы должны выиграть чемпионат! Наша цель не просто вернуться в Премьер-лигу, а занять первое место.

    – В какой футбол будет играть ваша команда?

    – Рано об этом говорить. Конечно, хочется показывать атакующий футбол, но для начала надо познакомиться с ребятами, понять, на что они способны. Ведь главное – это результат. Будем играть в тот футбол, который позволит подняться в РФПЛ.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.06.2017 08:54
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +24829

      dok66 2 июня 2017, 10:40

      Что-то у меня большие сомнения , что на будущий год они пройдут в Примьеру !

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      Рейтинг: +17724

      paracetamol 2 июня 2017, 10:37

      Откуда они такое чучело выкопали?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 2 июня 2017, 08:59

      русских тренеров нет давай им грузина лишь бы не наш

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