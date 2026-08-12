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  • Брэд Питт: «Неймару нужна помощь – я научу его симулировать»

Брэд Питт: «Неймару нужна помощь – я научу его симулировать»

12 августа, 14:39
1

Голливудский актер Брэд Питт признался, что его раздражают симуляции футболистов из-за неправдоподобности.

«Я собираюсь начать давать уроки по симуляции, потому что эти парни ужасны.

Это едва ли не худшая актерская игра, которую я видел. Понимаю, что зарабатывание фолов – часть игровой хитрости, но, боже, им нужна серьeзная помощь.

И я начну с Неймара, потому что он напоминает мне артиста балета. Ему нужна помощь. Я покажу ему, как правильно «продавать» фол, как делать это сдержанно и не слишком часто, чтобы всe выглядело правдоподобно. У меня есть целая программа обучения», – заявил Питт.

  • Срок контракта 34-летнего форварда с «Сантосом» рассчитан до конца года.
  • Неймар провел за клуб в этом сезоне 19 матчей, забил 8 голов, сделал 5 ассистов.
  • Он сыграл на ЧМ-2026, после чего закончил карьеру в сборной Бразилии.

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Источник: Esquire
Бразилия. Серия А Сантос Неймар
Комментарии (1)
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Romeo 123
1786543856
У неймара был лучший учитель симулянт - гном
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