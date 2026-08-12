Брэд Питт: «Неймару нужна помощь – я научу его симулировать»

Голливудский актер Брэд Питт признался, что его раздражают симуляции футболистов из-за неправдоподобности.
«Я собираюсь начать давать уроки по симуляции, потому что эти парни ужасны.
Это едва ли не худшая актерская игра, которую я видел. Понимаю, что зарабатывание фолов – часть игровой хитрости, но, боже, им нужна серьeзная помощь.
И я начну с Неймара, потому что он напоминает мне артиста балета. Ему нужна помощь. Я покажу ему, как правильно «продавать» фол, как делать это сдержанно и не слишком часто, чтобы всe выглядело правдоподобно. У меня есть целая программа обучения», – заявил Питт.
- Срок контракта 34-летнего форварда с «Сантосом» рассчитан до конца года.
- Неймар провел за клуб в этом сезоне 19 матчей, забил 8 голов, сделал 5 ассистов.
- Он сыграл на ЧМ-2026, после чего закончил карьеру в сборной Бразилии.
Источник: Esquire