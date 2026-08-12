Брэд Питт: «Неймару нужна помощь – я научу его симулировать»

Голливудский актер Брэд Питт признался, что его раздражают симуляции футболистов из-за неправдоподобности.

«Я собираюсь начать давать уроки по симуляции, потому что эти парни ужасны.

Это едва ли не худшая актерская игра, которую я видел. Понимаю, что зарабатывание фолов – часть игровой хитрости, но, боже, им нужна серьeзная помощь.

И я начну с Неймара, потому что он напоминает мне артиста балета. Ему нужна помощь. Я покажу ему, как правильно «продавать» фол, как делать это сдержанно и не слишком часто, чтобы всe выглядело правдоподобно. У меня есть целая программа обучения», – заявил Питт.