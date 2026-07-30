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  • В «Динамо» вновь высказались о возможном трансфере Неймара

В «Динамо» вновь высказались о возможном трансфере Неймара

30 июля, 19:07

Защитник «Динамо» Давид Рикардо не против заполучить в команду нападающего «Сантоса» Неймара.

– Бителло сказал, что он позвал бы в «Динамо» Неймара. Кого бы позвал ты?

– Без сомнения, Неймара. Если он хочет мою зарплату, чтобы перейти в «Динамо», я готов ему ее отдать. Было бы круто, если бы он приехал сюда. Он кумир всех бразильцев. Он и мой кумир тоже. Если бы он приехал в «Динамо», было бы великолепно.

  • Сообщалось, что Неймар в раздевалке после игры 20-го тура чемпионата Бразилии с «Шапекоэнсе» (2:2) назвал «куском дерьма» 21-летнего Габриэла Бонтемпо и повздорил с 19-летним Жоао Ананьясом.
  • 34-летний форвард опроверг информацию, что устроил разнос в раздевалке молодым игрокам «Сантоса».
  • Неймар – участник ЧМ-2026.

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Источник: «РБ Спорт»
Бразилия. Серия А Россия. Премьер-лига Динамо Сантос Неймар Рикардо Давид
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