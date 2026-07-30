В «Динамо» вновь высказались о возможном трансфере Неймара

Защитник «Динамо» Давид Рикардо не против заполучить в команду нападающего «Сантоса» Неймара.

– Бителло сказал, что он позвал бы в «Динамо» Неймара. Кого бы позвал ты?

– Без сомнения, Неймара. Если он хочет мою зарплату, чтобы перейти в «Динамо», я готов ему ее отдать. Было бы круто, если бы он приехал сюда. Он кумир всех бразильцев. Он и мой кумир тоже. Если бы он приехал в «Динамо», было бы великолепно.