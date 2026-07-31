Губерниев назвал клуб РПЛ, который ошибся с назначением тренера

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев считает, что московское «Динамо» потеряет очки в обоих стартовых турах нового сезона РПЛ.

Бело-голубые в 1-м туре чемпионата сыграли вничью с «Крыльями Советов» (0:0).

Это был первый официальный матч динамовцев после возвращения Сандро Шварца на пост главного тренера.

Следующий соперник – «Балтика» (1 августа, 20:45 мск).

«Я жду прорыва от «Балтики», жду, что она покажет хорошую игру. Это испытание для [главного тренера «Балтики» Андрея] Талалаева, учитывая, что его команда и в конце прошлого сезона подбуксовывала, и первый матч провела не так, как хотели болельщики.

В данной ситуации я считаю «Балтику» фаворитом. «Динамо» – великолепная команда, но с тренером они ошиблись. Поэтому «Балтика» обыграет «Динамо», – сказал Губерниев.