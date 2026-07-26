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Месси оказался частично бразильцем

26 июля, 12:31
10

Генеалогическое исследование показало, что у Лионеля Месси, нападающего сборной Аргентины и «Интер Майами», есть бразильские корни по материнской линии.

Итальянский специалист по генеалогии Фьоренцо Сантини потратил несколько лет на составление семейного древа аргентинского капитана. Интерес исследователя вызвало происхождение фамилии «Месси» ещe в те времена, когда футболист только начинал выступать за «Барселону».

Изыскания показали, что прадед Месси по материнской линии Раньери Коккьетини покинул итальянский регион Сан-Северино-Марке и эмигрировал в Бразилию вместе с женой Розой Риккецца. 20 сентября 1899 года супруги прибыли в порт Сантус на корабле «Вашингтон».

На новом месте имя и фамилия прадеда претерпели изменения, что было обычной практикой среди иммигрантов того времени. Из-за сложностей с написанием иностранных имeн Раньери Коккьетини превратился в «Рамиро Конткьетини».

Семья обосновалась в штате Сан-Паулу, где глава семейства работал на ферме в регионе Ринкан, а затем перебрался в город Рибейран-Прету. Там родились двое детей, включая Ардириго в 1904 году. Примерно через год после его рождения семья покинула Бразилию и переехала в Аргентину, осев в окрестностях Росарио.

В Аргентине на свет появился дед Месси Антонио Куччиттини, затем его мать Селия Мария Куччиттини, а 24 июня 1987 года – Лионель Андрес Месси Куччиттини.

  • Сантини проводил исследование с 2019 по 2022 год после того, как обнаружил, что фамилия «Куччиттини» не зафиксирована в итальянских архивах.
  • Благодаря этим находкам Месси в 2022 году получил звание почeтного гражданина итальянского города Сан-Северино-Марке.
  • Никаких следов родственников Месси в Рибейран-Прету после 1905 года не сохранилось. Единственная символическая связь аргентинца с бразильским городом – улица имени Мартинико Прадо, владельца фермы, приютившего предков футболиста.

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Источник: Goal
США. МЛС Бразилия. Серия А Интер Майами Месси Лионель
Комментарии (10)
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Александр-Балашов-google
1785061295
Вот заняться то нечем. Ну копали бы ещё глубже, там глядишь и ещё что откопали.
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evgevg13
1785063060
Аргентинец, бразилец, итальянец, римлянин. Короче потомок Цезаря.
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baggio80
1785063224
Ну вы прям разочаровали меня, я уже думал, что он великий украинец. )))))))))))))
Ответить
VVM1964
1785065042
А я уверен, что у него инопланетное происхождение, ну судя пр игре!🤣
Ответить
boris63
1785070745
Румын, одним словом.
Ответить
Бумбраш
1785121247
Враньё всё это !! Он потомок вылыкэх укров!!)))
Ответить
САНЁК17
1785133654
Может таджик?
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