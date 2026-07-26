Месси оказался частично бразильцем

Генеалогическое исследование показало, что у Лионеля Месси, нападающего сборной Аргентины и «Интер Майами», есть бразильские корни по материнской линии.
Итальянский специалист по генеалогии Фьоренцо Сантини потратил несколько лет на составление семейного древа аргентинского капитана. Интерес исследователя вызвало происхождение фамилии «Месси» ещe в те времена, когда футболист только начинал выступать за «Барселону».
Изыскания показали, что прадед Месси по материнской линии Раньери Коккьетини покинул итальянский регион Сан-Северино-Марке и эмигрировал в Бразилию вместе с женой Розой Риккецца. 20 сентября 1899 года супруги прибыли в порт Сантус на корабле «Вашингтон».
На новом месте имя и фамилия прадеда претерпели изменения, что было обычной практикой среди иммигрантов того времени. Из-за сложностей с написанием иностранных имeн Раньери Коккьетини превратился в «Рамиро Конткьетини».
Семья обосновалась в штате Сан-Паулу, где глава семейства работал на ферме в регионе Ринкан, а затем перебрался в город Рибейран-Прету. Там родились двое детей, включая Ардириго в 1904 году. Примерно через год после его рождения семья покинула Бразилию и переехала в Аргентину, осев в окрестностях Росарио.
В Аргентине на свет появился дед Месси Антонио Куччиттини, затем его мать Селия Мария Куччиттини, а 24 июня 1987 года – Лионель Андрес Месси Куччиттини.
- Сантини проводил исследование с 2019 по 2022 год после того, как обнаружил, что фамилия «Куччиттини» не зафиксирована в итальянских архивах.
- Благодаря этим находкам Месси в 2022 году получил звание почeтного гражданина итальянского города Сан-Северино-Марке.
- Никаких следов родственников Месси в Рибейран-Прету после 1905 года не сохранилось. Единственная символическая связь аргентинца с бразильским городом – улица имени Мартинико Прадо, владельца фермы, приютившего предков футболиста.