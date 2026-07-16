Мостовой описал Месси двумя словами: «Только глупый может его хейтить»

Александр Мостовой восхитился игрой нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси в полуфинале ЧМ-2026 с Англией.

Аргентинцы одержали волевую победу со счетом 2:1, уступая до 85-й минуты.

39-летний Месси оформил ассистентский дубль.

«Если вы не признаете величие Месси, то вы не можете претендовать на то, что разбираетесь в футболе. Тем, кто его хейтит, нужно записаться к врачу. У адекватных людей такой мысли возникнуть не может. Хейтер Месси лишен способности думать – никакого другого объяснения нет.

Только глупый, антифутбольный человек может хейтить Месси и не признавать его величие. Это легенда и гений футбола. Все – записали, запомнили. Никаких возражений быть не может. Человек в 39 лет имеет результативное действие в каждом матче на чемпионате мира. Конечно, если Аргентина выиграет чемпионат мира, «Золотой мяч» надо будет отдать Лионелю», – сказал Мостовой.

Месси стал лидером ЧМ-2026 по результативным действиям. У него 8 голов и 4 ассиста.

Аргентинец поднялся в рейтинге фаворитов на получение «Золотого мяча» в 2026 году.

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