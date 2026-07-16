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  • Мостовой описал Месси двумя словами: «Только глупый может его хейтить»

Мостовой описал Месси двумя словами: «Только глупый может его хейтить»

16 июля, 13:40
16

Александр Мостовой восхитился игрой нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси в полуфинале ЧМ-2026 с Англией.

  • Аргентинцы одержали волевую победу со счетом 2:1, уступая до 85-й минуты.
  • 39-летний Месси оформил ассистентский дубль.

«Если вы не признаете величие Месси, то вы не можете претендовать на то, что разбираетесь в футболе. Тем, кто его хейтит, нужно записаться к врачу. У адекватных людей такой мысли возникнуть не может. Хейтер Месси лишен способности думать – никакого другого объяснения нет.

Только глупый, антифутбольный человек может хейтить Месси и не признавать его величие. Это легенда и гений футбола. Все – записали, запомнили. Никаких возражений быть не может. Человек в 39 лет имеет результативное действие в каждом матче на чемпионате мира. Конечно, если Аргентина выиграет чемпионат мира, «Золотой мяч» надо будет отдать Лионелю», – сказал Мостовой.

  • Месси стал лидером ЧМ-2026 по результативным действиям. У него 8 голов и 4 ассиста.
  • Аргентинец поднялся в рейтинге фаворитов на получение «Золотого мяча» в 2026 году.

Игры чемпионата мира-2026 – в прямом эфире «Матч ТВ» на ВидеоСпортсе

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Источник: «Советский спорт»
Чемпионат мира США. МЛС Интер Майами Аргентина Англия Месси Лионель Мостовой Александр
Комментарии (16)
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Давид59
1784199432
Всегда писал едкие комментарии к постам. Первый раз поддерживаю на все сто
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рылы
1784200355
меси - гном позорный, а я нефутбольный человек, выходит. а то, что тянут гномовых - это и ежу очевидно, кроме пациента из палаты по фамилии мостовой.
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baggio80
1784200813
🤣🤣🤣
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Айболид
1784206986
Немного перефразируя Владимира Семёновича : ... Был этот самый парень — Звезда ни дать ни взять — Настолько популярен, Что страшно рассказать.Да шуточное ль дело — Почти что полубог! Известный всем Роналду В сравненье с им — щенок.... ....Ну, а в игре — потел: Различные защиты Дурачил как хотел.То ходит ели-ели , То у флажка финтит, А то с 30-ти метров в 9-ку засветИт....
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Гавроша Девятый
1784214631
Месси крут!
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