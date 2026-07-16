Месси поднялся в рейтинге фаворитов на получение «Золотого мяча» в 2026 году

Букмекеры обновили котировки на обладателя следующего «Золотого мяча».
Главным фаворитом остается нападающий «Баварии» и сборной Англии Гарри Кейн.
На второе место поднялся капитан сборной Аргентины Лионель Месси, который может взять эту награду в девятый раз.
- Гарри Кейн («Бавария», Англия) – 2.50 (коэффициент на его победу);
- Лионель Месси («Интер Майами», Аргентина) – 4.50;
- Ламин Ямаль («Барселона», Испания) – 6.00;
- Килиан Мбаппе («Реал», Франция) – 7.00;
- Джуд Беллингем («Реал», Англия) – 9.00.
Игры чемпионата мира-2026 – в прямом эфире «Матч ТВ» на ВидеоСпортсе
Источник: Спортс’’