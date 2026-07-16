Месси поднялся в рейтинге фаворитов на получение «Золотого мяча» в 2026 году

Букмекеры обновили котировки на обладателя следующего «Золотого мяча».

Главным фаворитом остается нападающий «Баварии» и сборной Англии Гарри Кейн.

На второе место поднялся капитан сборной Аргентины Лионель Месси, который может взять эту награду в девятый раз.

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