Названы 3 клуба РПЛ, которые заинтересовались Мусаевым из ЦСКА

Несколько клубов РПЛ заинтересованы в аренде нападающего ЦСКА Тамерлана Мусаева.
Среди возможных вариантов есть «Рубин», «Ростов» и «Динамо Мх».
ЦСКА будет готов отпустить Мусаева в аренду, если удастся приобрести еще одного нападающего.
В составе уже есть Гонду и Воронов и, в случае усиления состава, у Тамерлана игровой практики, вероятно, станет меньше.
- 25-летний Мусаев в этом сезоне провел 3 матча за ЦСКА, в которых не отметился результативными действиями.
- Срок его контракта с клубом рассчитан до середины 2028 года.
Источник: телеграм-канал «Мутко против»