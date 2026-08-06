Названы 3 клуба РПЛ, которые заинтересовались Мусаевым из ЦСКА

Несколько клубов РПЛ заинтересованы в аренде нападающего ЦСКА Тамерлана Мусаева.

Среди возможных вариантов есть «Рубин», «Ростов» и «Динамо Мх».

ЦСКА будет готов отпустить Мусаева в аренду, если удастся приобрести еще одного нападающего.

В составе уже есть Гонду и Воронов и, в случае усиления состава, у Тамерлана игровой практики, вероятно, станет меньше.