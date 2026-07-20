Реакция Месси на пропущенный гол Аргентины от Испании в финале ЧМ

Аргентина пропустила от Испании в финале чемпионата мира-2026.
Нападающий испанцев Ферран Торрес забил на 106-й минуте.
Форвард аргентинцев Лионель Месси отреагировал на пропущенный гол. Он прикрыл лицо рукой.
- Матч Испания – Аргентина начался сегодня в 22:00 по московскому времени.
- Место проведения матча – стадион «Метлайф» в пригороде Нью-Йорка Ист-Рутерфорде.
- «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
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Источник: «Бомбардир»