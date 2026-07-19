Послание Месси перед финалом ЧМ-2026

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси опубликовал речь перед финалом чемпионата мира-2026 против Испании.
«Самым прекрасным за все эти годы были не титулы. Разделять с командой каждый день, бороться вместе, преодолевать трудности и наслаждаться каждым шагом.
Спасибо моим товарищам, тренерскому штабу и всем, кто каждый день делает сборную семьей.
Независимо от того, что произойдет в финале, мы уже написали историю, которую не забудем и никому не позволим стереть.
Вперед, Аргентина!» – написал Месси в соцсети.
- Финал пройдет сегодня, 19 июля, в 22:00 по московскому времени.
- Место проведения матча – стадион «Метлайф» в пригороде Нью-Йорка Ист-Рутерфорде.
- Аргентина с Месси защищает титул.
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Источник: «Бомбардир»