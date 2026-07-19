Реакция Семина на 6:4 в матче Англия – Франция

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился эмоциями от просмотра матча за третье место ЧМ-2026 между сборными Франции и Англии. Встреча проходила в Майами и закончилась со счетом 6:4 в пользу англичан.

– Обе команды были направлены на атаку. Был хороший, интересный футбол технического содержания, тактики в этом матче было не очень много. Но многие игроки, которые не играли (в предыдущих играх), хотели показать себя с самой наилучшей стороны в концовке чемпионата мира. На мой взгляд, им удалось. Болельщикам было очень интересно. Была определенная интрига, побиты рекорды. Матч в плане технического оснащения и атаки был на высочайшем уровне.

– За кого будете болеть в финале?

– Буду болеть за тех, кто лучше играет.