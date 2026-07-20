Руни считает незаслуженной «Золотую бутсу» Мбаппе

Экс-форвард сборной Англии Уэйн Руни считает, что матч за 3-е место не стоит учитывать при определении лучшего бомбардира ЧМ.

«Я просто думаю, что Франция выбыла из турнира, и у них был матч за третье место. Послушайте, я не думаю, что их [голы] следует учитывать. Конечно, следует, но я считаю, что это очень несправедливо по отношению к Месси», – сказал Руни.

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром ЧМ-2026 с 10 голами, опередив форварда сборной Аргентины Лионеля Месси на два мяча.

Француз сделал дубль в матче за 3-е место с Англией (4:6).

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