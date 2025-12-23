Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ЛЧ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Уэйн Руни
Уэйн Руни
Англия
24 октября 1985 (41)
Тренер
Статистика
Новости
Публикации
Руни рассказал о своем секретном увлечении
27 сентября
1
Руни прокомментировал свое резкое преображение
27 сентября
1
Фото
Руни мощно преобразился: как теперь выглядит легенда английского футбола
24 сентября
5
Руни – о поведении Месси в финале ЧМ-2026: «Было грустно это видеть»
20 июля
4
Руни считает незаслуженной «Золотую бутсу» Мбаппе
20 июля
9
Руни объяснил поражение Англии от Аргентины в полуфинале ЧМ
16 июля
2
Кейн побил рекорд Руни в сборной Англии
15 июля
Руни отреагировал на последний матч Роналду на ЧМ
7 июля
Беллингем побил рекорд Руни в сборной Англии
23 июня
Руни объяснил провал 41-летнего Роналду в матче с ДР Конго на ЧМ-2026
18 июня
3
«Ради него я смотрю матчи»: Руни сделал выбор между Роналду и Месси
22 мая
1
Руни назвал лучшего тренера в истории футбола
20 мая
3
Сака повторил достижение Лэмпарда, Руни и Кейна
6 мая
1
Лучшие футболисты АПЛ в 21-м веке по версии Goal
25 марта
2
Фердинанд вступился за Неймара
25 марта
Руни унизил «Барселону»
12 марта
6
Руни готов работать помощником тренера только в двух клубах
15 февраля
1
Руни – о фанате «МЮ», обещавшем не стричься: «Он действует мне на нервы»
11 февраля
1
Бруну Фернандеш совершил 200 голевых действий за «МЮ» в АПЛ быстрее, чем Роналду
7 февраля
Руни спрогнозировал следующего капитана сборной Англии
2025.12.23 10:30
Салах побил рекорд Руни и стал рекордсменом АПЛ
2025.12.13 20:58
Реакция Гвардиолы на отсутствие Холанда в топ-3 лучших игроков сезона АПЛ по версии Руни
2025.11.21 16:08
1
Руни не включил Холанда в топ-3 лучших игроков сезона АПЛ
2025.11.20 01:23
3
Видео
Руни повторил свой легендарный гол
2025.11.15 10:57
3
Роналду ответил Руни, сказавшему, что Месси лучше него
2025.11.03 21:47
Руни оценил перспективы Аморима в «Манчестер Юнайтед»
2025.09.29 16:54
Фердинанд назвал самого совершенного форварда в истории АПЛ
2025.09.27 12:59
1
Руни ответил, благодаря кому он не спился в 17 лет
2025.09.24 20:52
Ван Гаал – жене Руни: «Ваши дети похожи на Уэйна – у него очень сильная сперма»
2025.09.08 20:19
4
Руни определил топ-5 игроков АПЛ нынешнего сезона
2025.04.22 13:22
1
2
3
4
5
Главные новости
Отставка Галактионова, Батраков может уйти из «Галатасарая» зимой, клуб из ЛЧ рассматривает Мусаева и другие новости
02:03
Турнирная таблица Лиги чемпионов после 4 туров
01:32
Лига чемпионов. «Комо» Сеска на выезде стер в порошок «Ланс» (9:1)
00:58
4
Лига чемпионов. «Манчестер Сити» добыл 3 очка в Лейпциге (3:2), «Арсенал» – в Чехии (2:0)
00:56
Лигу чемпионов предложили сократить до 16 клубов
00:27
4
Общемировая организация определила Батракова как «уникальный талант»
00:11
2
Ожидания Радимова от Гусева в «Ахмате»
Вчера, 23:59
2
Видео
Судья показал 53 красных карточки во время матча в Бразилии
Вчера, 23:31
5
Фото
Игрок «Галатасарая» вновь перепутал Батракова с Головиным
Вчера, 23:17
3
Видео
Сафонов посетил в Париже матч другого россиянина
Вчера, 22:51
2
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+