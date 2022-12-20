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    Уэйн Руни

    Тренер
    Имя Уэйн
    Фамилия Руни
    Команда Ди Си Юнайтед
    Гражданство Англия
    Дата рождения 24 октября 1985
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Матч Турнир
    26.02.2023 Ди Си Юнайтед 3 : 2 Торонто США. МЛС, 1 тур
    05.03.2023 Коламбус 2 : 0 Ди Си Юнайтед США. МЛС, 2 тур
    12.03.2023 Ди Си Юнайтед 1 : 1 Орландо Сити США. МЛС, 4 тур
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Ди Си Юнайтед 34 1 1 32
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    26.02.2023 Ди Си Юнайтед 3 : 2 Торонто
    05.03.2023 Коламбус 2 : 0 Ди Си Юнайтед
    12.03.2023 Ди Си Юнайтед 1 : 1 Орландо Сити
    19.03.2023 Нью-Йорк Сити 0 : 0 Ди Си Юнайтед
    26.03.2023 Ди Си Юнайтед 0 : 0 Нью-Инглэнд Революшн
    02.04.2023 Чикаго Файр 0 : 0 Ди Си Юнайтед
    09.04.2023 Ди Си Юнайтед 0 : 0 Коламбус
    16.04.2023 Монреаль Импакт 0 : 0 Ди Си Юнайтед
    23.04.2023 Орландо Сити 0 : 0 Ди Си Юнайтед
    30.04.2023 Ди Си Юнайтед 0 : 0 Шарлотт
    07.05.2023 Цинциннати 0 : 0 Ди Си Юнайтед
    14.05.2023 Ди Си Юнайтед 0 : 0 Нэшвилл
    18.05.2023 Филадельфия Юнион 0 : 0 Ди Си Юнайтед
    21.05.2023 Ди Си Юнайтед 0 : 0 Лос-Анджелес Гэлакси
    28.05.2023 Торонто 0 : 0 Ди Си Юнайтед
    01.06.2023 Ди Си Юнайтед 0 : 0 Монреаль Импакт
    04.06.2023 Интер 0 : 0 Ди Си Юнайтед
    11.06.2023 Атланта Юнайтед 0 : 0 Ди Си Юнайтед
    18.06.2023 Ди Си Юнайтед 0 : 0 Реал Солт-Лейк
    25.06.2023 Ди Си Юнайтед 0 : 0 Цинциннати
    02.07.2023 Нэшвилл 0 : 0 Ди Си Юнайтед
    05.07.2023 Даллас 0 : 0 Ди Си Юнайтед
    09.07.2023 Ди Си Юнайтед 0 : 0 Интер
    16.07.2023 Нью-Инглэнд Революшн 0 : 0 Ди Си Юнайтед
    21.08.2023 Нью-Йорк Ред Буллз 0 : 0 Ди Си Юнайтед
    27.08.2023 Ди Си Юнайтед 0 : 0 Филадельфия Юнион
    03.09.2023 Ди Си Юнайтед 0 : 0 Чикаго Файр
    10.09.2023 Ди Си Юнайтед 0 : 0 Сан-Хосе
    17.09.2023 Шарлотт 0 : 0 Ди Си Юнайтед
    21.09.2023 Ди Си Юнайтед 0 : 0 Атланта Юнайтед
    24.09.2023 Ди Си Юнайтед 0 : 0 Нью-Йорк Ред Буллз
    01.10.2023 Ванкувер Уайткепс 0 : 0 Ди Си Юнайтед
    05.10.2023 Остин 0 : 0 Ди Си Юнайтед
    08.10.2023 Ди Си Юнайтед 0 : 0 Нью-Йорк Сити
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