Уэйн Руни
Тренер
|Имя
|Уэйн
|Фамилия
|Руни
|Команда
|Ди Си Юнайтед
|Гражданство
|Англия
|Дата рождения
|24 октября 1985
|Имя
|Уэйн
|Фамилия
|Руни
|Команда
|Ди Си Юнайтед
|Гражданство
|Англия
|Дата рождения
|24 октября 1985
|Дата
|Матч
|Турнир
|26.02.2023
|Ди Си Юнайтед
|3 : 2
|Торонто
|США. МЛС, 1 тур
|05.03.2023
|Коламбус
|2 : 0
|Ди Си Юнайтед
|США. МЛС, 2 тур
|12.03.2023
|Ди Си Юнайтед
|1 : 1
|Орландо Сити
|США. МЛС, 4 тур
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Ди Си Юнайтед
|34
|1
|1
|32
|Дата
|Матч
|26.02.2023
|Ди Си Юнайтед
|3 : 2
|Торонто
|05.03.2023
|Коламбус
|2 : 0
|Ди Си Юнайтед
|12.03.2023
|Ди Си Юнайтед
|1 : 1
|Орландо Сити
|19.03.2023
|Нью-Йорк Сити
|0 : 0
|Ди Си Юнайтед
|26.03.2023
|Ди Си Юнайтед
|0 : 0
|Нью-Инглэнд Революшн
|02.04.2023
|Чикаго Файр
|0 : 0
|Ди Си Юнайтед
|09.04.2023
|Ди Си Юнайтед
|0 : 0
|Коламбус
|16.04.2023
|Монреаль Импакт
|0 : 0
|Ди Си Юнайтед
|23.04.2023
|Орландо Сити
|0 : 0
|Ди Си Юнайтед
|30.04.2023
|Ди Си Юнайтед
|0 : 0
|Шарлотт
|07.05.2023
|Цинциннати
|0 : 0
|Ди Си Юнайтед
|14.05.2023
|Ди Си Юнайтед
|0 : 0
|Нэшвилл
|18.05.2023
|Филадельфия Юнион
|0 : 0
|Ди Си Юнайтед
|21.05.2023
|Ди Си Юнайтед
|0 : 0
|Лос-Анджелес Гэлакси
|28.05.2023
|Торонто
|0 : 0
|Ди Си Юнайтед
|01.06.2023
|Ди Си Юнайтед
|0 : 0
|Монреаль Импакт
|04.06.2023
|Интер
|0 : 0
|Ди Си Юнайтед
|11.06.2023
|Атланта Юнайтед
|0 : 0
|Ди Си Юнайтед
|18.06.2023
|Ди Си Юнайтед
|0 : 0
|Реал Солт-Лейк
|25.06.2023
|Ди Си Юнайтед
|0 : 0
|Цинциннати
|02.07.2023
|Нэшвилл
|0 : 0
|Ди Си Юнайтед
|05.07.2023
|Даллас
|0 : 0
|Ди Си Юнайтед
|09.07.2023
|Ди Си Юнайтед
|0 : 0
|Интер
|16.07.2023
|Нью-Инглэнд Революшн
|0 : 0
|Ди Си Юнайтед
|21.08.2023
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0 : 0
|Ди Си Юнайтед
|27.08.2023
|Ди Си Юнайтед
|0 : 0
|Филадельфия Юнион
|03.09.2023
|Ди Си Юнайтед
|0 : 0
|Чикаго Файр
|10.09.2023
|Ди Си Юнайтед
|0 : 0
|Сан-Хосе
|17.09.2023
|Шарлотт
|0 : 0
|Ди Си Юнайтед
|21.09.2023
|Ди Си Юнайтед
|0 : 0
|Атланта Юнайтед
|24.09.2023
|Ди Си Юнайтед
|0 : 0
|Нью-Йорк Ред Буллз
|01.10.2023
|Ванкувер Уайткепс
|0 : 0
|Ди Си Юнайтед
|05.10.2023
|Остин
|0 : 0
|Ди Си Юнайтед
|08.10.2023
|Ди Си Юнайтед
|0 : 0
|Нью-Йорк Сити