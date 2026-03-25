Фердинанд вступился за Неймара

Рио Фердинанд, бывший защитник «Манчестер Юнайтед», не согласился с критикой Неймара со стороны Уэйна Руни.
Ранее Руни заявил, что Неймар никогда не был «топ-топ игроком», после чего Фердинанд высказался на эту тему в подкасте Rio Ferdinand Presents.
«Я не думаю, что это был разговор из серии Руни против Неймара. Я один из самых больших поклонников Уэйна и громче всех говорю о том, что он сделал и чего добился, когда мы сравниваем его с другими великими. Но я должен сказать, что Неймар мог делать вещи, которые никто другой в мире делать не мог. И я говорю в том числе про Месси и Криштиану Роналду: он мог делать то, чего эти двое не могли, правда.
Был период, когда ты смотрел на него и думал: вот он наследник трона. В какой-то момент карьеры, когда он играл за «Барсу», он был очень близок к этому», – сказал Фердинанд.
- Комментарии Фердинанда и Руни прозвучали после того как Карло Анчелотти, главный тренер сборной Бразилии, не включил Неймара в заявку на товарищеские матчи с Францией (26 марта в Бостоне) и Хорватией (31 марта в Орландо).
- Анчелотти не вызвал форварда «Сантоса» из-за состояния здоровья. Сообщается, что Неймар не был готов на сто процентов после того, как пропустил матч с «Мирассолом» из-за мышечного повреждения. При этом он сыграл с «Коринтиансом» и «Интернасьоналом», а встречу с «Крузейро», как утверждает источник, также пропустил из предосторожности.
- Анчелотти не исключил вызов Неймара на ЧМ-2026, но решение будет зависеть от восстановления игрока и его состояния перед турниром.
- 34-летний Неймар стоит 10 миллионов евро.
- У него 128 матчей за Бразилию, 79 голов.