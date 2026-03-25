Фердинанд вступился за Неймара

25 марта, 09:17

Рио Фердинанд, бывший защитник «Манчестер Юнайтед», не согласился с критикой Неймара со стороны Уэйна Руни.

Ранее Руни заявил, что Неймар никогда не был «топ-топ игроком», после чего Фердинанд высказался на эту тему в подкасте Rio Ferdinand Presents.

«Я не думаю, что это был разговор из серии Руни против Неймара. Я один из самых больших поклонников Уэйна и громче всех говорю о том, что он сделал и чего добился, когда мы сравниваем его с другими великими. Но я должен сказать, что Неймар мог делать вещи, которые никто другой в мире делать не мог. И я говорю в том числе про Месси и Криштиану Роналду: он мог делать то, чего эти двое не могли, правда.

Был период, когда ты смотрел на него и думал: вот он наследник трона. В какой-то момент карьеры, когда он играл за «Барсу», он был очень близок к этому», – сказал Фердинанд.

  • Комментарии Фердинанда и Руни прозвучали после того как Карло Анчелотти, главный тренер сборной Бразилии, не включил Неймара в заявку на товарищеские матчи с Францией (26 марта в Бостоне) и Хорватией (31 марта в Орландо).
  • Анчелотти не вызвал форварда «Сантоса» из-за состояния здоровья. Сообщается, что Неймар не был готов на сто процентов после того, как пропустил матч с «Мирассолом» из-за мышечного повреждения. При этом он сыграл с «Коринтиансом» и «Интернасьоналом», а встречу с «Крузейро», как утверждает источник, также пропустил из предосторожности.
  • Анчелотти не исключил вызов Неймара на ЧМ-2026, но решение будет зависеть от восстановления игрока и его состояния перед турниром.
  • 34-летний Неймар стоит 10 миллионов евро.
  • У него 128 матчей за Бразилию, 79 голов.

Еще по теме:
Стало известно, чем Неймар занимался на выходных вместо игры за «Сантос»
Стало известно, почему Неймар, вероятно, не сыграет на ЧМ-2026 4
Кафу назвал игрока, превосходящего Месси, Роналду и Мбаппе 3
Источник: Marca
Бразилия. Серия А Англия. Премьер-лига Сантос Фердинанд Рио Неймар Руни Уэйн
Главные новости
Участие Месси в ЧМ-2026 под вопросом
14:07
ВидеоБаринов пожаловался на Глушенкова на тренировке сборной России
13:37
Шевченко прокомментировал провал Украины в отборе ЧМ-2026
13:05
3
Кисляк определил самого принципиального соперника ЦСКА – это не «Спартак»
13:02
5
Головин рассказал, по чему скучает в «Монако»
12:31
1
Наводнение в Дагестане повлияло на «Динамо Мх»
12:07
1
Карпину задали конкретный вопрос по составу сборной России
12:04
3
Монтес из Никарагуа: «Если бы не удаление и пенальти, мы могли обыграть Россию»
11:43
2
Сафонов покинул сборную России после голевой ошибки в матче с Никарагуа
11:35
10
ВидеоКолыванов описал голевую ошибку Сафонова в матче с Никарагуа тремя словами
11:12
1
Все новости
Все новости
Фердинанд вступился за Неймара
25 марта
ФотоВагнер Лав объявил о «последней главе» в карьере
24 марта
3
Стало известно, чем Неймар занимался на выходных вместо игры за «Сантос»
24 марта
Кафу назвал игрока, превосходящего Месси, Роналду и Мбаппе
20 марта
3
Отец Жерсона пожаловался на фанатов бывшего клуба игрока
13 марта
Неймар может сыграть за сборную Бразилии впервые за 2,5 года
9 марта
ВидеоВ Бразилии трех экс-зенитовцев удалили в одном матче
9 марта
5
Повар Неймара подала на него в суд
7 марта
18
ФотоСамый богатый клуб Бразилии «Фламенго» назначил европейского тренера
6 марта
1
ФотоЛингард нашел новый клуб
6 марта
Чемпион Бразилии уволил тренера после победы со счетом 8:0
3 марта
Неймар высказался о танце после гола, посвященном Винисиусу
27 февраля
ФотоНеймар станцевал у углового флага в стиле Винисиуса
27 февраля
1
Коутиньо остался без клуба
21 февраля
Неймар сделал заявление насчет завершения карьеры
20 февраля
2
Анчелотти сделал важное заявление о своем будущем в сборной Бразилии
19 февраля
ВидеоНеймар сыграл впервые за два месяца и сделал ассист
16 февраля
ВидеоХалк сделал хет-трик, забив один из голов с 30 метров
15 февраля
6
Кариока объявил о завершении карьеры
31 января
2
Фото«Фламенго» совершил трансфер, побивший рекорд «Зенита»
30 января
1
Жерсон получил травму после ухода из «Зенита»
30 января
7
ВидеоЭкс-игрока «Зенита» раздели до трусов
26 января
5
Футболисты-рекордсмены по количеству матчей за карьеру
25 января
Жена Дугласа Сантоса повлияла на трансфер Кассьерры из «Зенита»
24 января
ФотоКассьерру представили в новом клубе
23 января
В сборной Бразилии приняли важное решение по Анчелотти
22 января
1
На экс-зенитовца Жерсона подали в суд: подробности
16 января
2
ВидеоНеймар показал личный самолет, вертолет и бэтмобиль
7 января
5
Все новости
