Стало известно, до какого года Анчелотти собирается тренировать сборную Бразилии

Бразильская конфедерация футбола (CBF) договорилась о продлении контракта с главным тренером национальной сборной Карло Анечелотти.
Стороны в скором времени заключат новое соглашение по схеме «2+2», рассчитанное до лета 2030 года.
Итальянскому специалисту осталось только подписать документы. CBF сохранит ему рекордную зарплату в размере 10 миллионов евро – ранее ни один тренер бразильской сборной столько не зарабатывал.
- Анчелотти возглавил команду в мае 2025 года.
- Под его руководством бразильцы выиграли 5 из 10 матчей при 2 ничьих и 3 поражениях.
Источник: ESPN Brasil