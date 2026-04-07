  • Стало известно, до какого года Анчелотти собирается тренировать сборную Бразилии

Стало известно, до какого года Анчелотти собирается тренировать сборную Бразилии

7 апреля, 22:10

Бразильская конфедерация футбола (CBF) договорилась о продлении контракта с главным тренером национальной сборной Карло Анечелотти.

Стороны в скором времени заключат новое соглашение по схеме «2+2», рассчитанное до лета 2030 года.

Итальянскому специалисту осталось только подписать документы. CBF сохранит ему рекордную зарплату в размере 10 миллионов евро – ранее ни один тренер бразильской сборной столько не зарабатывал.

  • Анчелотти возглавил команду в мае 2025 года.
  • Под его руководством бразильцы выиграли 5 из 10 матчей при 2 ничьих и 3 поражениях.

Источник: ESPN Brasil
Бразилия. Серия А Чемпионат мира Бразилия Анчелотти Карло
