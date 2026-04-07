Стало известно, до какого года Анчелотти собирается тренировать сборную Бразилии

Бразильская конфедерация футбола (CBF) договорилась о продлении контракта с главным тренером национальной сборной Карло Анечелотти.

Стороны в скором времени заключат новое соглашение по схеме «2+2», рассчитанное до лета 2030 года.

Итальянскому специалисту осталось только подписать документы. CBF сохранит ему рекордную зарплату в размере 10 миллионов евро – ранее ни один тренер бразильской сборной столько не зарабатывал.