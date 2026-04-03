Неймар сделал голевой пас и заработал дисквалификацию

Нападающий «Сантоса» Неймар сделал голевой пас в домашнем матче 9-го тура чемпионата Бразилии против «Ремо» (2:0).

На 40-й минуте форвард ассистировал Тасиано, который открыл счет в игре.

На 86-й минуте Неймар получил желтую карточку за неспортивное поведение и из-за дисквалификации пропустит следующий матч «Сантоса» в гостях против «Фламенго».