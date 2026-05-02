Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Халк сделал заявление об уходе из «Атлетико Минейро»

2 мая, 01:37
1

Нападающий Халк высказался о решении досрочно покинуть «Атлетико Минейро».

Стороны по взаимному согласию расторгли контракт, действовавший до конца 2026 года. 39-летний футболист может продолжить карьеру во «Флуминенсе».

«Я забираю с собой гораздо больше, чем просто титулы. Я забираю связь, которая изменила мою жизнь.

Болельщики «Атлетико Минейро» с самого первого дня заставили меня почувствовать себя как дома, и я буду вечно благодарен этому клубу, который я полюбил.

Надеюсь увидеть всех вас на стадионе, чтобы мы могли попрощаться, как того заслуживает эта прекрасная история: с эмоциями, благодарностью и большой вечеринкой», – говорится в заявлении Халка.

  • Халк выступал за «Атлетико Минейро» с февраля 2021 года.
  • Его статистика: 309 матчей, 140 голов, 56 ассистов.
  • С 2012 по 2016 год бразильский форвард играл за «Зенит».

Еще по теме:
Сперцян повторил рекорд по ассистам за сезон РПЛ 1
Халку пришлось тушить пожар в доме
39-летний Халк подписал контракт с новым клубом 4
Источник: сайт «Атлетико Минейро»
Бразилия. Серия А Атлетико Минейро Халк
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ZAITZEFF2011
1777676812
Отличный футболист. Желаю ему продолжения карьеры в любом клубе!
Ответить
Главные новости
Талалаев: «Моуринью не номер один, мне ближе Алонсо, Де Дзерби переоценен»
10:56
Российский игрок забил 3-й гол в китайской Суперлиге, его клуб лидирует с отрывом в 11 очков
10:34
1
«Локомотив» рассмотрит трансфер полузащитника «Ростова»
10:17
2
ВидеоТренер «Пари НН»: «Будем делать, что должны, несмотря на плакатики и прочую х…»
09:59
5
Писарев объяснил, чего не хватило «Краснодару» в концовке сезона
09:30
4
Моуринью назвал дату, когда расскажет о своем будущем
09:18
4
Талалаев оценил РПЛ: «Упал уровень топовых команд, но средний уровень вырос»
09:08
2
Новая информация об интересе «Спартака» к Аугусто
09:00
1
Стало известно, какие соперники достанутся в стыках 13-й и 14-й командам РПЛ
08:44
Черданцев: «Не будем показывать послематчевое интервью Медведева»
08:30
4
Все новости
Все новости
Неймар забил во 2-м матче подряд
Вчера, 09:38
ВидеоНеймар выступил в цирке
9 мая
ВидеоХалку пришлось тушить пожар в доме
9 мая
Сын Робиньо рассказал о конфликте с Неймаром
6 мая
Фото39-летний Халк подписал контракт с новым клубом
6 мая
4
«Сантос» может лишиться 18-летнего таланта из-за конфликта с Неймаром
5 мая
4
Неймар ударил 18-летнего сына Робиньо на тренировке «Сантоса»: подробности
4 мая
3
Халк сделал заявление об уходе из «Атлетико Минейро»
2 мая
1
39-летний Халк остался без команды
2 мая
4
Халк нашел новый клуб
30 апреля
5
Неймар пропустил тренировку, не предупредив клуб
27 апреля
1
Знаменитый российский актер хочет сыграть Роналдиньо
24 апреля
2
Неймара не включили в топ-10 лучших бразильских игроков в истории
24 апреля
3
ФотоНеймар: «Настал день, когда я должен объяснять, почему почесал уши»
20 апреля
ФотоСын отбывающего срок за групповое изнасилование Робиньо продлил контракт с «Сантосом»
19 апреля
Неймар отреагировал на слухи о переходе в клуб МЛС
18 апреля
Неймар предложил новое правило офсайда
18 апреля
4
Позиция президента Бразилии по вызову Неймара на ЧМ-2026
16 апреля
1
Стало известно, до какого года Анчелотти собирается тренировать сборную Бразилии
7 апреля
Неймар сделал голевой пас и заработал дисквалификацию
3 апреля
1
ФотоРоналдо сделал подарок первой ракетке мира из Беларуси
2 апреля
2
Неймар отказался участвовать в выездных матчах
29 марта
1
Вагнер Лав высказался о завершении карьеры
29 марта
1
Вагнер Лав забил гол в последнем матче в карьере
29 марта
10
Фердинанд вступился за Неймара
25 марта
ФотоВагнер Лав объявил о «последней главе» в карьере
24 марта
3
Стало известно, чем Неймар занимался на выходных вместо игры за «Сантос»
24 марта
Кафу назвал игрока, превосходящего Месси, Роналду и Мбаппе
20 марта
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 