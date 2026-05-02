Халк сделал заявление об уходе из «Атлетико Минейро»

Нападающий Халк высказался о решении досрочно покинуть «Атлетико Минейро».

Стороны по взаимному согласию расторгли контракт, действовавший до конца 2026 года. 39-летний футболист может продолжить карьеру во «Флуминенсе».

«Я забираю с собой гораздо больше, чем просто титулы. Я забираю связь, которая изменила мою жизнь.

Болельщики «Атлетико Минейро» с самого первого дня заставили меня почувствовать себя как дома, и я буду вечно благодарен этому клубу, который я полюбил.

Надеюсь увидеть всех вас на стадионе, чтобы мы могли попрощаться, как того заслуживает эта прекрасная история: с эмоциями, благодарностью и большой вечеринкой», – говорится в заявлении Халка.