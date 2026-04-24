Знаменитый российский актер хочет сыграть Роналдиньо

Российский актер Иван Янковский хотел бы сыграть футболиста. Об этом он рассказал «Матч ТВ».
– У вас есть возможность сыграть любого футболиста в истории. Кто это будет?
– Блин, я бы хотел сыграть Роналдиньо (смеется). Я не знаю, как я это сделал бы, наверное, надо было бы покраситься и сделать зубы, не знаю
Было бы прикольно сыграть Роналдиньо.
- В сезоне-2005/06 «Барселона» выиграла Лигу чемпионов, победив «Арсенал» в финале в Париже со счетом 2:1. Роналдиньо участвовал в том матче.
- Роналдиньо выступал за каталонский клуб до 2008 года.
- Бразилец завершил карьеру в 2015 году. Он чемпион мира 2002 года.
