Сборная Бразилии продлила контракт с главным тренером

Бразильская конфедерация футбола продлила контракт с главным тренером сборной Бразилии Карло Анчелотти. Теперь соглашение действует до 2030 года.
«Продолжение работы тренера на посту самой успешной команды в истории мирового футбола отражает поддержку Анчелотти, доверие, которое он заслужил у команды и болельщиков с момента прихода в мае 2025 года», – написала пресс-служба Бразильской конфедерации футбола.
- Бразилия под руководством Анчелотти провела десять матчей (пять побед, три поражения).
- Ранее Карло не работал со сборными.
- Бразилия на чемпионате мира-2026 сыграет в одной группе с Гаити, Шотландией и Марокко.
