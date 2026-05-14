Сборная Бразилии продлила контракт с главным тренером

Вчера, 19:58

Бразильская конфедерация футбола продлила контракт с главным тренером сборной Бразилии Карло Анчелотти. Теперь соглашение действует до 2030 года.

«Продолжение работы тренера на посту самой успешной команды в истории мирового футбола отражает поддержку Анчелотти, доверие, которое он заслужил у команды и болельщиков с момента прихода в мае 2025 года», – написала пресс-служба Бразильской конфедерации футбола.

  • Бразилия под руководством Анчелотти провела десять матчей (пять побед, три поражения).
  • Ранее Карло не работал со сборными.
  • Бразилия на чемпионате мира-2026 сыграет в одной группе с Гаити, Шотландией и Марокко.

Источник: CBF
Бразилия Анчелотти Карло
