Неймар ударил 18-летнего сына Робиньо на тренировке «Сантоса»: подробности

Нападающий «Сантоса» Неймар спровоцировал скандал внутри команды.

В воскресенье утром он ударил 18-летнего сына Робиньо на тренировке, обвинив того в неуважении.

Неймар остался недоволен тем, что юный вингер обыграл его в ходе занятия.

34-летний футболист потребовал от одноклубника «играть спокойнее». В итоге словесная перепалка переросла в стычку.

Неймар и Робиньо-младший потолкались, после чего экс-форвард «Барселоны» и «ПСЖ» свалил оппонента подножкой и ударил по лицу.

Позже Неймар извинился перед молодым игроком. Сейчас конфликт между ними считают улаженным.