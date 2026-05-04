  • Неймар ударил 18-летнего сына Робиньо на тренировке «Сантоса»: подробности

Неймар ударил 18-летнего сына Робиньо на тренировке «Сантоса»: подробности

4 мая, 01:40
3

Нападающий «Сантоса» Неймар спровоцировал скандал внутри команды.

В воскресенье утром он ударил 18-летнего сына Робиньо на тренировке, обвинив того в неуважении.

Неймар остался недоволен тем, что юный вингер обыграл его в ходе занятия.

34-летний футболист потребовал от одноклубника «играть спокойнее». В итоге словесная перепалка переросла в стычку.

Неймар и Робиньо-младший потолкались, после чего экс-форвард «Барселоны» и «ПСЖ» свалил оппонента подножкой и ударил по лицу.

Позже Неймар извинился перед молодым игроком. Сейчас конфликт между ними считают улаженным.

Неймар пропустил тренировку, не предупредив клуб 1
Неймара не включили в топ-10 лучших бразильских игроков в истории 3
Неймар: «Настал день, когда я должен объяснять, почему почесал уши»
Источник: Globo
Бразилия. Серия А Сантос Робиньо Неймар
Комментарии (3)
алдан2014
1777857520
Мог бы и покусать. Легко отделался
Max-Min-vkontakte
1777874540
ну вот, казалось бы, название команды обязывает, но нет, ничего святого - старших не уважают, младших бьют..)
