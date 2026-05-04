Неймар ударил 18-летнего сына Робиньо на тренировке «Сантоса»: подробности

Нападающий «Сантоса» Неймар спровоцировал скандал внутри команды.
В воскресенье утром он ударил 18-летнего сына Робиньо на тренировке, обвинив того в неуважении.
Неймар остался недоволен тем, что юный вингер обыграл его в ходе занятия.
34-летний футболист потребовал от одноклубника «играть спокойнее». В итоге словесная перепалка переросла в стычку.
Неймар и Робиньо-младший потолкались, после чего экс-форвард «Барселоны» и «ПСЖ» свалил оппонента подножкой и ударил по лицу.
Позже Неймар извинился перед молодым игроком. Сейчас конфликт между ними считают улаженным.
Источник: Globo