В Бразилии трех экс-зенитовцев удалили в одном матче

Финальный матч плей-офф чемпионата бразильского штата Минас-Жерайс завершился массовой дракой.

В результате потасовки в конце игры судья удалил 23 футболиста «Атлетико Минейро» и «Крузейро». Это рекорд для одного матча в Бразилии.

Все началось со стычки вратаря «Атлетико Минейро» Эверсона и полузащитника «Крузейро» Кристиана Алвеса.

Голкипер сбил соперника в собственной штрафной площади, после чего залез на него и ударил коленом в лицо.

Этот инцидент взорвал ситуацию. Из-за драки игроков встречу пришлось остановить на десять минут. Ее возобновили только после прибытия военной полиции.

Среди удаленных 23 футболистов сразу три бывших зенитовца – Жерсон («Крузейро»), Матео Кассьерра и Халк (оба – «Атлетико Минейро»). Последний ударил соперника в затылок со спины. Пострадал Лукас Ромеро.