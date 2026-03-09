Введите ваш ник на сайте
В Бразилии трех экс-зенитовцев удалили в одном матче

Сегодня, 13:00
2

Финальный матч плей-офф чемпионата бразильского штата Минас-Жерайс завершился массовой дракой.

В результате потасовки в конце игры судья удалил 23 футболиста «Атлетико Минейро» и «Крузейро». Это рекорд для одного матча в Бразилии.

Все началось со стычки вратаря «Атлетико Минейро» Эверсона и полузащитника «Крузейро» Кристиана Алвеса.

Голкипер сбил соперника в собственной штрафной площади, после чего залез на него и ударил коленом в лицо.

Этот инцидент взорвал ситуацию. Из-за драки игроков встречу пришлось остановить на десять минут. Ее возобновили только после прибытия военной полиции.

Среди удаленных 23 футболистов сразу три бывших зенитовца – Жерсон («Крузейро»), Матео Кассьерра и Халк (оба – «Атлетико Минейро»). Последний ударил соперника в затылок со спины. Пострадал Лукас Ромеро.

  • «Крузейро» в итоге победил со счетом 1:0.
  • У выигравшей команды красные карточки получили 12 футболистов, у проигравшей – 11.

Источник: UOL Esporte
Бразилия. Серия А Россия. Премьер-лига Крузейро Атлетико Минейро Зенит Халк Кассьерра Матео Жерсон
DMитрий
1773051479
Отличный замес! Воротчик пи..р затеял. Я бы ему матчей 10 влепил за это. Если ещё кто-то, где-то скажет плохое про Зенит, получит от этой троицы также, а потом вся команда поддержит!
Ответить
Айболид
1773054912
Горячие финские парни .
Ответить
