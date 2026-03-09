Введите ваш ник на сайте
Кобелев определил лучшую команду России прямо сейчас

Сегодня, 14:58
3

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев оценил игру московской команды после зимней паузы.

  • Бело-голубые выиграли все три мартовских матча с общим счетом 13:3.
  • Они разгромили «Крылья Советов» (4:0), «Спартак» (5:2) и ЦСКА (4:1).

«После возобновления сезона «Динамо» показывает самую лучшую игру и заслуженно одержало три разгромные победы подряд. Играют весело, легко и с удовольствием, находятся в хорошем состоянии.

Прямо сейчас «Динамо» – лучшая команда в лиге. Не знаю, что нового привнeс Гусев – лучше на этот вопрос ответит он или кто-то из тренерского штаба.

Мы можем лишь со стороны констатировать, что футболисты «Динамо» сейчас объединены одной целью, радуются каждому мячу, чего раньше не было, действительно получают удовольствие.

В чемпионате для «Динамо» будет почти невозможно дотянуться до тройки. Но та же игра со «Спартаком» в Кубке показала, что сейчас это лучшая команда страны», – сказал Кобелев.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Динамо Кобелев Андрей
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Айболид
1773058119
Ну трудно оспорить , особенно на фоне "успехов" лидеров чемпионата .
Ответить
Интерес
1773058763
ТОлько это мы уже видели не раз в прошедшие годы-как только команда начинает "летать",её приземляет мордой в грязь то своё руководство, то какая-то невидимая сила. Пару туров, и мы увидим, что возобладает : старая традиция,или новая тенденция(опять же "старая",вспоминая те времена,когда "летали" Ворон и другие "птицы").
Ответить
нейтральныйкакникто
1773067379
бАГАЖ КАРПИНА сказывается, и НАЧАЛ ПРИНОСИТЬ ДИВИДЕНТЫ!!!)))
Ответить
