Кобелев определил лучшую команду России прямо сейчас

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев оценил игру московской команды после зимней паузы.

Бело-голубые выиграли все три мартовских матча с общим счетом 13:3.

Они разгромили «Крылья Советов» (4:0), «Спартак» (5:2) и ЦСКА (4:1).

«После возобновления сезона «Динамо» показывает самую лучшую игру и заслуженно одержало три разгромные победы подряд. Играют весело, легко и с удовольствием, находятся в хорошем состоянии.

Прямо сейчас «Динамо» – лучшая команда в лиге. Не знаю, что нового привнeс Гусев – лучше на этот вопрос ответит он или кто-то из тренерского штаба.

Мы можем лишь со стороны констатировать, что футболисты «Динамо» сейчас объединены одной целью, радуются каждому мячу, чего раньше не было, действительно получают удовольствие.

В чемпионате для «Динамо» будет почти невозможно дотянуться до тройки. Но та же игра со «Спартаком» в Кубке показала, что сейчас это лучшая команда страны», – сказал Кобелев.