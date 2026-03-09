«Локомотив» сообщил о смерти «Бати»

Умер администратор «Локомотива» Анатолий Машков, работавший в клубе с 1977 года.

Это произошло в воскресенье, 8 марта. Легендарный сотрудник скончался на 87-м году жизни после продолжительной болезни.

«Ушeл из жизни Анатолий Машков. Наш Батя. Он прошeл с нашей командой все этапы становления: от вылетов в первую советскую лигу до первых трофеев и успехов на европейской арене.

На протяжении долгих лет существовала добрая традиция, когда команда приезжала на домашний стадион в Черкизово, футболисты, проходя мимо Машкова, обязательно здоровались с ним наудачу.

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Анатолия Егоровича. Это большая потеря не только для нашего клуба, но и для всей российской футбольной семьи.

Вечная память. Навсегда в наших сердцах», – говорится в публикации «Локо».