«Локомотив» сообщил о смерти «Бати»

Умер администратор «Локомотива» Анатолий Машков, работавший в клубе с 1977 года.
Это произошло в воскресенье, 8 марта. Легендарный сотрудник скончался на 87-м году жизни после продолжительной болезни.
«Ушeл из жизни Анатолий Машков. Наш Батя. Он прошeл с нашей командой все этапы становления: от вылетов в первую советскую лигу до первых трофеев и успехов на европейской арене.
На протяжении долгих лет существовала добрая традиция, когда команда приезжала на домашний стадион в Черкизово, футболисты, проходя мимо Машкова, обязательно здоровались с ним наудачу.
Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Анатолия Егоровича. Это большая потеря не только для нашего клуба, но и для всей российской футбольной семьи.
Вечная память. Навсегда в наших сердцах», – говорится в публикации «Локо».
- Столичная команда занимает 3-е место в таблице РПЛ
- Они набрали 40 очков в 19 турах чемпионата.
- Сегодня у «Локомотива» домашний матч с «Ахматом». Он начнется в 16:30 мск. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
- В случае победы красно-зеленые догонят лидирующий в Премьер-лиге «Краснодар».