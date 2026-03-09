Введите ваш ник на сайте
«Локомотив» сообщил о смерти «Бати»

Сегодня, 11:17
3

Умер администратор «Локомотива» Анатолий Машков, работавший в клубе с 1977 года.

Это произошло в воскресенье, 8 марта. Легендарный сотрудник скончался на 87-м году жизни после продолжительной болезни.

«Ушeл из жизни Анатолий Машков. Наш Батя. Он прошeл с нашей командой все этапы становления: от вылетов в первую советскую лигу до первых трофеев и успехов на европейской арене.

На протяжении долгих лет существовала добрая традиция, когда команда приезжала на домашний стадион в Черкизово, футболисты, проходя мимо Машкова, обязательно здоровались с ним наудачу.

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Анатолия Егоровича. Это большая потеря не только для нашего клуба, но и для всей российской футбольной семьи.

Вечная память. Навсегда в наших сердцах», – говорится в публикации «Локо».

  • Столичная команда занимает 3-е место в таблице РПЛ
  • Они набрали 40 очков в 19 турах чемпионата.
  • Сегодня у «Локомотива» домашний матч с «Ахматом». Он начнется в 16:30 мск. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
  • В случае победы красно-зеленые догонят лидирующий в Премьер-лиге «Краснодар».

Источник: телеграм-канал «Локомотива»
Россия. Премьер-лига Локомотив
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Красногорск_Фан
1773045427
Вечная память
Ответить
...уефан
1773048861
...ну-вот, и ещё для кого-то из его близких,праздничный день, теперь и день скорби. Да и для клуба тоже, ушёл человек знавший несколько поколений Локо. Соболезнование родным и близким ушедшего...
Ответить
Anton1969
1773049598
Пусть земля будет пухом. Мои соболезнования.
Ответить
