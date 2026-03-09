Маричаль – после дубля в матче с ЦСКА: «Я уже не хочу говорить про Карпина»

Защитник «Динамо» Николас Маричаль подвел итоги матча 20-го тура РПЛ с ЦСКА (4:1), в котором он сделал дубль.

«Неожиданно, что центральный защитник забивает два гола, но это часть футбола. Самое главное – мы набрали три очка.

Мы очень рады третьей победе подряд. На поле мы делаем то, что просит Гусев на тренировках. Счастлив, что все получается.

Не знаю, самая лучшая команда в России «Динамо» сейчас или нет, но точно не худшая. Нам надо улучшать позиции в чемпионате и бороться за Кубок.

Я уже не хочу говорить про Карпина. Это уже другой тренер. Мы делаем на поле то, что просит тренер и результат есть», – сказал Маричаль.