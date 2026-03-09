Маричаль – после дубля в матче с ЦСКА: «Я уже не хочу говорить про Карпина»

Защитник «Динамо» Николас Маричаль подвел итоги матча 20-го тура РПЛ с ЦСКА (4:1), в котором он сделал дубль.
«Неожиданно, что центральный защитник забивает два гола, но это часть футбола. Самое главное – мы набрали три очка.
Мы очень рады третьей победе подряд. На поле мы делаем то, что просит Гусев на тренировках. Счастлив, что все получается.
Не знаю, самая лучшая команда в России «Динамо» сейчас или нет, но точно не худшая. Нам надо улучшать позиции в чемпионате и бороться за Кубок.
Я уже не хочу говорить про Карпина. Это уже другой тренер. Мы делаем на поле то, что просит тренер и результат есть», – сказал Маричаль.
- Маричаль отличился на 13-й и 45+4-й минутах, также у «Динамо» забили Бителло на 66-й и Иван Сергеев на 84-й. Гол у ЦСКА забил Мойзес на 58-й минуте.
- Бело-голубые начинали сезон под руководством Валерия Карпина, который покинул клуб 17 ноября прошлого года. Его сменил на посту главного тренера Ролан Гусев.
Источник: Sport24