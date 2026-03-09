Соболев – об игре «Зенита» после своего гола: «Мы практически не атаковали, «Оренбург» нас давил»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев считает, что после забитого им гола в матче 20‑го тура РПЛ с «Оренбургом» (1:2) ход игры изменился.

«Как будто после моего гола игра вообще поменялась. Мы практически не атаковали, «Оренбург» нас давил. Они могли и в первом [тайме] забивать», – сказал Соболев.