Соболев – об игре «Зенита» после своего гола: «Мы практически не атаковали, «Оренбург» нас давил»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев считает, что после забитого им гола в матче 20‑го тура РПЛ с «Оренбургом» (1:2) ход игры изменился.
«Как будто после моего гола игра вообще поменялась. Мы практически не атаковали, «Оренбург» нас давил. Они могли и в первом [тайме] забивать», – сказал Соболев.
- Соболев отличился на 12-й минуте. У «Оренбурга» забили Эмил Ценов на 62-й и Евгений Болотов на 86-й.
- 29-летний Соболев в этом сезоне провел 26 матчей за «Зенит», забил 7 голов, сделал 2 ассиста.
Источник: «Матч ТВ»