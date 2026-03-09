Круговой принес извинения за игру ЦСКА

Защитник ЦСКА Данил Круговой после игры 20-го тура РПЛ с «Динамо» (1:4) назвал прошедший матч ужасным.
«Не буду отрицать или оспаривать всe, что вы пишете в комментариях. Буду честен: сегодня мы провели ужасный матч. Пропустить четыре на своем поле – провал, нет слов. Сейчас нам нечего больше делать, кроме как принести извинения болельщикам и продолжать работать. Спасибо, за веру и поддержку!», – написал Круговой.
- Гол у ЦСКА забил Мойзес на 58-й минуте. У «Динамо» отличились Николас Маричаль на 13-й и 45+4-й, Бителло на 66-й и Иван Сергеев на 84-й.
- Красно-синие играли в меньшинстве с 17-й минуты после удаления Лусиано Гонду.
Источник: телеграм-канал DENZELLOFFICIAL