Круговой принес извинения за игру ЦСКА

Защитник ЦСКА Данил Круговой после игры 20-го тура РПЛ с «Динамо» (1:4) назвал прошедший матч ужасным.

«Не буду отрицать или оспаривать всe, что вы пишете в комментариях. Буду честен: сегодня мы провели ужасный матч. Пропустить четыре на своем поле – провал, нет слов. Сейчас нам нечего больше делать, кроме как принести извинения болельщикам и продолжать работать. Спасибо, за веру и поддержку!», – написал Круговой.