У «Тоттенхэма» есть 5 кандидатов на пост главного тренера

«Тоттенхэм» рассматривает несколько кандидатов на пост главного тренера команды в случае увольнения Игора Тудора.
В это число входят:
- Шон Дайч (экс-«Ноттингем Форест»);
- Райан Мэйсон (экс-«Вест Бромвич Альбион»);
- Робби Кин («Ференцварош»);
- Роберто Де Дзерби (экс-«Марсель»);
- Тиаго Мотта (экс-«Ювентус»).
После 29 туров «Тоттенхэм» занимает в АПЛ 16-е место, находясь в одном очке от зоны вылета.
Команда проиграла в чемпионате Англии 5 матчей подряд, ее безвыигрышная серия в турнире достигла 11 встреч.
Бывший главный тренер «Ювентуса» Игор Тудор возглавляет «Тоттенхэм» с 14 февраля. 11 февраля с должности главного тренера лондонцев был уволен Томас Франк.
Источник: calciomercato