У «Тоттенхэма» есть 5 кандидатов на пост главного тренера

«Тоттенхэм» рассматривает несколько кандидатов на пост главного тренера команды в случае увольнения Игора Тудора.

В это число входят:

После 29 туров «Тоттенхэм» занимает в АПЛ 16-е место, находясь в одном очке от зоны вылета.

Команда проиграла в чемпионате Англии 5 матчей подряд, ее безвыигрышная серия в турнире достигла 11 встреч.

Бывший главный тренер «Ювентуса» Игор Тудор возглавляет «Тоттенхэм» с 14 февраля. 11 февраля с должности главного тренера лондонцев был уволен Томас Франк.