Абрамович пригрозил судом британским властям

Экс-владелец «Челси» Роман Абрамович не разрешит правительству Великобритании распоряжаться деньгами от продажи клуба.

За «Челси» в 2022 году заплатили 2,34 миллиарда фунтов стерлингов.

Эти деньги заморожены на специальном счете. Абрамовичу нельзя ими распоряжаться.

Британские власти хотят направить средства Украине, но российский бизнесмен уже несколько лет не разрешает это сделать.

В Лондоне считают, что деньги надо использовать исключительно для помощи украинцам. Позиция Абрамовича – помогать нужно всем жертвам российско-украинского конфликта.

Правительство Великобритании рассчитывает конфисковать замороженные средства. В ответ бизнесмен пригрозил судом, пишет Talksport.

«Странно, что правительство Великобритании рассматривает это предложенное пожертвование как своего рода карательную меру в отношении господина Абрамовича. Это в корне неверно.

Важно подчеркнуть, что средства, хотя и замороженные в настоящее время, остаются собственностью Fordstam Limited, которая полностью принадлежит господину Абрамовичу.

Если правительство Великобритании считает, что у него есть правовые основания для конфискации этих средств, оно, разумеется, может инициировать официальную процедуру конфискации, которая будет оспорена в суде», – говорится в письме юридической фирмы, представляющей интересы экс-владельца «Челси».