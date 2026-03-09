Введите ваш ник на сайте
Абрамович пригрозил судом британским властям

Сегодня, 20:46
5

Экс-владелец «Челси» Роман Абрамович не разрешит правительству Великобритании распоряжаться деньгами от продажи клуба.

  • За «Челси» в 2022 году заплатили 2,34 миллиарда фунтов стерлингов.
  • Эти деньги заморожены на специальном счете. Абрамовичу нельзя ими распоряжаться.
  • Британские власти хотят направить средства Украине, но российский бизнесмен уже несколько лет не разрешает это сделать.

В Лондоне считают, что деньги надо использовать исключительно для помощи украинцам. Позиция Абрамовича – помогать нужно всем жертвам российско-украинского конфликта.

Правительство Великобритании рассчитывает конфисковать замороженные средства. В ответ бизнесмен пригрозил судом, пишет Talksport.

«Странно, что правительство Великобритании рассматривает это предложенное пожертвование как своего рода карательную меру в отношении господина Абрамовича. Это в корне неверно.

Важно подчеркнуть, что средства, хотя и замороженные в настоящее время, остаются собственностью Fordstam Limited, которая полностью принадлежит господину Абрамовичу.

Если правительство Великобритании считает, что у него есть правовые основания для конфискации этих средств, оно, разумеется, может инициировать официальную процедуру конфискации, которая будет оспорена в суде», – говорится в письме юридической фирмы, представляющей интересы экс-владельца «Челси».

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Челси Абрамович Роман
Главные новости
Бубнов проанализировал волевую победу «Спартака» над «Акроном»
22:48
Дзюба заявил о возвращении в «Спартак»
22:36
1
«Манчестер Сити» – «Ливерпуль» и другие пары 1/4 финала Кубка Англии
22:22
Карседо прокомментировал волевую победу «Спартака» над «Акроном»
21:55
1
Гендиректор «Спартака» двумя словами описал игру с «Акроном»
21:43
1
Дзюба ответил, чего не хватило «Акрону» для победы над «Спартаком»
21:32
7
Карседо повторил два достижения Романцева
21:17
5
РПЛ. «Спартак» на 88-й минуте вырвал победу над «Акроном» – 4:3!
21:03
111
Пономарев прокомментировал разгромное поражение ЦСКА от «Динамо»
20:29
4
ФотоТоп-10 самых подешевевших футболистов АПЛ по версии Transfermarkt
17:42
ФотоТоп-10 самых подорожавших футболистов АПЛ по версии Transfermarkt
16:23
Жирков уличил во лжи Аршавина
15:15
13
В «Манчестер Сити» определились с будущим Родри
12:18
1
ФотоХоланд начал работать над изменением имиджа: «Растет медленно-медленно»
11:29
3
У «Тоттенхэма» есть 5 кандидатов на пост главного тренера
10:08
3
«Ливерпуль» продлил контракт с 90-миллионным футболистом
7 марта
ВидеоБэйл удивил выбором самого сложного соперника в карьере
6 марта
ФотоЭкс-игрок РПЛ попал в символическую сборную худших игроков в истории «Арсенала»
6 марта
2
Мудрик тренируется с любителями
6 марта
Журавель рассказал сумасшедшую историю про Жиркова времен «Челси»
6 марта
3
АПЛ. «Тоттенхэм» проиграл и остался в 1 очке от зоны вылета
6 марта
2
«Манчестер Юнайтед» выбирает между пятью тренерами
5 марта
3
Только 8 бразильцев оформляли хет-трик в АПЛ
5 марта
ФотоБекхэм трогательно поздравил сына, который отдалился от семьи
5 марта
1
Реакция Кэррика на первое при нем поражение «Манчестер Юнайтед»
5 марта
АПЛ. «Манчестер Юнайтед» впервые проиграл при Кэррике, пропустив от «Ньюкасла» на 90-й минуте
5 марта
2
АПЛ. «Арсенал» и «Челси» выиграли, «Манчестер Сити» упустил победу над аутсайдером
5 марта
ФотоФутболист «Ньюкасла» выложил фото из укрытия в ОАЭ: «Самые страшные дни в жизни»
4 марта
Бартон – об экс-президенте США: «Трясется, как срущий пес»
4 марта
1
Суд вынес приговор Магуайру
4 марта
АПЛ. «Ливерпуль» проиграл последней команде лиги
4 марта
2
Игроку «Вест Хэма» запретили качаться
3 марта
Игрокам участника плей-офф Лиги чемпионов обрежут зарплату на 50% при вылете из АПЛ
3 марта
2
АПЛ. «Арсенал» обыграл «Челси» за счет угловых (2:1) и упрочил лидерство
1 марта
ФотоХоланд поздравил Хусанова с 5-летием – узбекский футболист родился 29 февраля
1 марта
3
АПЛ. «Манчестер Юнайтед» в большинстве добился волевой победы над «Пэлас» (2:1), у Бруну 1+1
1 марта
6
