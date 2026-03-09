Абрамович пригрозил судом британским властям

Экс-владелец «Челси» Роман Абрамович не разрешит правительству Великобритании распоряжаться деньгами от продажи клуба.
- За «Челси» в 2022 году заплатили 2,34 миллиарда фунтов стерлингов.
- Эти деньги заморожены на специальном счете. Абрамовичу нельзя ими распоряжаться.
- Британские власти хотят направить средства Украине, но российский бизнесмен уже несколько лет не разрешает это сделать.
В Лондоне считают, что деньги надо использовать исключительно для помощи украинцам. Позиция Абрамовича – помогать нужно всем жертвам российско-украинского конфликта.
Правительство Великобритании рассчитывает конфисковать замороженные средства. В ответ бизнесмен пригрозил судом, пишет Talksport.
«Странно, что правительство Великобритании рассматривает это предложенное пожертвование как своего рода карательную меру в отношении господина Абрамовича. Это в корне неверно.
Важно подчеркнуть, что средства, хотя и замороженные в настоящее время, остаются собственностью Fordstam Limited, которая полностью принадлежит господину Абрамовичу.
Если правительство Великобритании считает, что у него есть правовые основания для конфискации этих средств, оно, разумеется, может инициировать официальную процедуру конфискации, которая будет оспорена в суде», – говорится в письме юридической фирмы, представляющей интересы экс-владельца «Челси».