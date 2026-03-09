РПЛ. «Спартак» на 88-й минуте вырвал победу над «Акроном» – 4:3!

«Спартак» набрал три очка в 20-м туре чемпионата России.
Красно-белые дома с трудом выиграли у «Акрона» со счетом 4:3.
Столичная команда отыгрывалась, затем упустила преимущество в два мяча, но все-таки победила.
Решающим стал гол Маркиньоса на 88-й минуте. Также забивали Пабло Солари, Кристофер Ву и Кристофер Мартинс. В активе Эсекьеля Барко ассистентский дубль.
«Спартак» набрал 35 очков, почти догнав «Балтику» и ЦСКА.
«Акрон» с 21 баллом остался на 11-м месте в турнирной таблице РПЛ.
Россия. Премьер-лига. 20 тур
Спартак - Акрон - 4:3 (2:1) Текстовая трансляцияТаблица турнира Календарь турнира
Голы: 0:1 - М. Болдырев, 18; 1:1 - П. Солари, 23; 2:1 - К. Ву, 41; 3:1 - К. Мартинс, 45+2; 3:2 - Беншимоль, 57 (с пенальти); 3:3 - М. Болдырев, 62; 4:3 - Маркиньос, 88.
Источник: «Бомбардир»