  РПЛ. «Спартак» на 88-й минуте вырвал победу над «Акроном» – 4:3!

РПЛ. «Спартак» на 88-й минуте вырвал победу над «Акроном» – 4:3!

Сегодня, 21:03
111

«Спартак» набрал три очка в 20-м туре чемпионата России.

Красно-белые дома с трудом выиграли у «Акрона» со счетом 4:3.

Столичная команда отыгрывалась, затем упустила преимущество в два мяча, но все-таки победила.

Решающим стал гол Маркиньоса на 88-й минуте. Также забивали Пабло Солари, Кристофер Ву и Кристофер Мартинс. В активе Эсекьеля Барко ассистентский дубль.

«Спартак» набрал 35 очков, почти догнав «Балтику» и ЦСКА.

«Акрон» с 21 баллом остался на 11-м месте в турнирной таблице РПЛ.

Россия. Премьер-лига. 20 тур
Спартак - Акрон - 4:3 (2:1) Текстовая трансляция
Голы: 0:1 - М. Болдырев, 18; 1:1 - П. Солари, 23; 2:1 - К. Ву, 41; 3:1 - К. Мартинс, 45+2; 3:2 - Беншимоль, 57 (с пенальти); 3:3 - М. Болдырев, 62; 4:3 - Маркиньос, 88.
Таблица турнира Календарь турнира

Литейный 4 (returned)
1773080899
10 голов антинародный позор пропустил за 3 матча. 6 место будет за праздник хрякам в конце чемпионата. Гыгыгы
Ответить
ScarlettOgusania
1773081355
несмотря на жуткое судейство Танашева Спартак добился победы, и это главное, с победой..!)
Ответить
Дубина
1773081417
Играем без защиты и дырки-вратаря.. С победой КБ братва!!!
Ответить
FCSpartakM
1773081851
Второй матч в РПЛ вопросики по судейству. Пенальти совсем легковесные. А по игре: атака 4, оборона-2 , вратарь - пустота
Ответить
Литейный 4 (returned)
1773081961
Отобрал судья у Акрона очки, не засчитав чистый гол. Стыдно за антинародный судейский позор России. Гыгыгы
Ответить
andr45
1773082174
«затем упустила преимущество в два мяча», благодаря решале)
Ответить
Дубина
1773082240
Пенальти газпром нарисовал)) Стыдно за вшей!!!
Ответить
_Sasha_
1773082268
Пзрф во гонят, после своего позорного поражения хахах
Ответить
Пингвины Антарктиды/Форпо
1773083178
РФСПРФ почему бы Юрана не назначить тренером москвичам? Если глядеть из Питера, то видна тренерская чехарда в Москве ❝ — Люди здесь словно не знают, что есть другой мир. Словно на Луне живут, отморозки. — Мало ли на свете гетто? — Да всё сплошное гетто. Трущобы в открытом космосе. ❞ Раст Коул Настоящий детектив (True Detective)
Ответить
ZAITZEFF2011
1773083856
Убогая игра середняка с аутсайдером(
Ответить
