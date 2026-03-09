Игрок «Зенита» встретился с Овечкиным в США

Фланговый защитник «Зенита» Вячеслав Караваев рассказал о встрече с российским хоккеистом «Вашингтона» Александром Овечкиным.

«Запланированная поездка у нас была на «Вашингтон», встретиться с Александром Овечкиным. Тем более, человек побил рекорд фантастический.

Я никогда не видел его вживую, хотелось сфотографироваться. Для нас с Чистяковым это было прямо очень важное событие.

У человека [Овечкина] семья, после игры проигранной… Как спортсмен, я все равно его понимаю. Мы не стали его задерживать, сфотографировались, джерси он нам подписал – и пожелали друг другу удачи», – заявил Караваев.