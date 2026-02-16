Агент Караваева отреагировал на новость о требовании защитника «Зенита» повысить ему зарплату

Иван Бакулин, агент флангового защитника «Зенита» Вячеслава Караваева, отрицает, что игрок потребовал увеличить его оклад на 20-25%.

«Информация в медиа и телеграм-каналах об условиях контракта и повышении зарплаты Караваева – слухи и пустые разговоры.

Слава начал работать с командой ещe в ноябре. Весь отпуск он каждый день тренировался индивидуально в зале, а за неделю до сборов в Катаре готовился с тренером на базе «Зенита».

В Абу-Даби я встречался с ним. Чувствует себя отлично, на сборах не пропустил ни одной тренировки. Сейчас Слава максимально выкладывается, чтобы набрать форму и вернуться на поле в ближайших матчах.

Он профессионал, который очень соскучился по футболу – сейчас его мысли только об этом», – сказал агент.