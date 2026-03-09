Пономарев прокомментировал разгромное поражение ЦСКА от «Динамо»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев ответил на вопросы после крупного проигрыша в матче 20-го тура РПЛ против «Динамо».

Бело-голубые на выезде победили в столичном дерби со счетом 4:1.

С 17-й минуты армейцы играли вдесятером после удаления Лусиано Гонду.

Видеообзор матча на «ВЭБ Арене» можно посмотреть здесь.

– Насколько разочарованы результатом и игрой ЦСКА?

– Я просто не ожидал такого расклада. Может быть, повлияло удаление в первом тайме. Но оборона все равно должна держаться.

А мы увидели огромную дыру в защите. Там играют одни легионеры, а они не умеют обороняться. Они любят себя в футболе, любят покрасоваться, как Мойзес.

Не вижу, чтобы эти ребята страховали середину поля. Нельзя играть так беззубо в защите. Не имеет право хорошая команда спустя рукава играть в обороне и пропускать столько мячей. Тренер сам не может понять, в чем дело.

– У ЦСКА появилась тенденция пропускать в дебюте. С чем это связываете?

– Я вообще думал, что при таком комплектовании у команды не будет слабых мест, и она включится в борьбу за чемпионство. А сейчас второй матч подряд в РПЛ проиграли.

– ЦСКА все еще находится в чемпионской гонке?

– Сомнительно. За две игры потеряно шесть очков. Это очень много. Если бы хотя бы вничью сыграли, и то легче было бы.

А следующий матч с «Балтикой» на выезде. Талалаев не даст распуститься своим игрокам. Он кричит на них все время.

– В этом туре лидеры дружно теряют очки. Это случайность?

– Это положительный момент для ЦСКА. Но все равно у армейцев сейчас все плачевно.