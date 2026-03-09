Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Пономарев прокомментировал разгромное поражение ЦСКА от «Динамо»

Пономарев прокомментировал разгромное поражение ЦСКА от «Динамо»

Сегодня, 20:29
4

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев ответил на вопросы после крупного проигрыша в матче 20-го тура РПЛ против «Динамо».

  • Бело-голубые на выезде победили в столичном дерби со счетом 4:1.
  • С 17-й минуты армейцы играли вдесятером после удаления Лусиано Гонду.
  • Видеообзор матча на «ВЭБ Арене» можно посмотреть здесь.

– Насколько разочарованы результатом и игрой ЦСКА?

– Я просто не ожидал такого расклада. Может быть, повлияло удаление в первом тайме. Но оборона все равно должна держаться.

А мы увидели огромную дыру в защите. Там играют одни легионеры, а они не умеют обороняться. Они любят себя в футболе, любят покрасоваться, как Мойзес.

Не вижу, чтобы эти ребята страховали середину поля. Нельзя играть так беззубо в защите. Не имеет право хорошая команда спустя рукава играть в обороне и пропускать столько мячей. Тренер сам не может понять, в чем дело.

– У ЦСКА появилась тенденция пропускать в дебюте. С чем это связываете?

– Я вообще думал, что при таком комплектовании у команды не будет слабых мест, и она включится в борьбу за чемпионство. А сейчас второй матч подряд в РПЛ проиграли.

– ЦСКА все еще находится в чемпионской гонке?

– Сомнительно. За две игры потеряно шесть очков. Это очень много. Если бы хотя бы вничью сыграли, и то легче было бы.

А следующий матч с «Балтикой» на выезде. Талалаев не даст распуститься своим игрокам. Он кричит на них все время.

– В этом туре лидеры дружно теряют очки. Это случайность?

– Это положительный момент для ЦСКА. Но все равно у армейцев сейчас все плачевно.

Еще по теме:
Реакция Пономарева на возможное участие сборной России в ЧМ-2026 вместо Ирана 13
Пономарев – о победе ЦСКА над «Краснодаром»: «Подавили как немцев в Великую Отечественную войну» 19
Пономарев – о российских судьях: «У них или мозгов совсем нет, или они просто не разбираются в игре» 7
Источник: «Евро-футбол»
Россия. Премьер-лига Динамо ЦСКА Пономарев Владимир
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
CSKA57
1773079327
Да, у армейцев точно все плачевно!
Ответить
Garrincha58
1773080010
ЦСКА своё возьмёт в тройке точно будут да и кубок выиграют
Ответить
andr45
1773081708
А давно ли все експерты и дикторы из всех утюгов воняли, что играть вдесятером против одиннадцати - ничего страшного) В том числе, и этот контрабандист оружия. Правда все эти говнометы работали в адрес «Спартака»)) А это ведь другое) Не правда ли?
Ответить
Главные новости
Бубнов проанализировал волевую победу «Спартака» над «Акроном»
22:48
Дзюба заявил о возвращении в «Спартак»
22:36
1
«Манчестер Сити» – «Ливерпуль» и другие пары 1/4 финала Кубка Англии
22:22
Карседо прокомментировал волевую победу «Спартака» над «Акроном»
21:55
1
Гендиректор «Спартака» двумя словами описал игру с «Акроном»
21:43
1
Дзюба ответил, чего не хватило «Акрону» для победы над «Спартаком»
21:32
7
Карседо повторил два достижения Романцева
21:17
5
РПЛ. «Спартак» на 88-й минуте вырвал победу над «Акроном» – 4:3!
21:03
111
Абрамович пригрозил судом британским властям
20:46
5
Пономарев прокомментировал разгромное поражение ЦСКА от «Динамо»
20:29
4
Все новости
Все новости
Тренер «Акрона» Тедеев высказался о поражении от «Спартака»
22:10
Дзюба ответил, чего не хватило «Акрону» для победы над «Спартаком»
21:32
7
Карседо повторил два достижения Романцева
21:17
5
«Локомотив» проводит второй по результативности сезон в чемпионате России
21:10
Обзор матча «Спартак» – «Акрон» голы и лучшие моменты (Видео)
21:03
1
РПЛ. «Спартак» на 88-й минуте вырвал победу над «Акроном» – 4:3!
21:03
111
Пономарев прокомментировал разгромное поражение ЦСКА от «Динамо»
20:29
4
Видео«Спартак» забил «Акрону» три гола за полтайма
20:08
2
Черчесов объяснил, почему «Ахмат» упустил победу над «Локомотивом»
19:53
1
Видео«Спартак» пропустил от «Акрона»
19:31
3
Галактионов раскрыл, как ему удалось перевернуть ход матча «Локомотив» – «Ахмат»
19:25
4
ВидеоСын Семака провел дебютный боксерский бой в Шотландии
18:57
9
Гусев – о Мостовом в штабе «Динамо»: «Могу только привет огромный передать»
18:38
5
РПЛ. «Локомотив» сыграл вничью с «Ахматом», уступая в два мяча
18:29
19
Обзор матча «Локомотив» – «Ахмат» голы и лучшие моменты (Видео)
18:28
Игрок «Зенита» встретился с Овечкиным в США
18:14
ФотоСоболев русской пословицей описал 100-й гол в карьере
17:59
62-я сборная мира может в июне сыграть с Россией, но при одном условии
17:51
14
ТрансляцияСтали известны стартовые составы на матч «Спартак» – «Акрон»: 9 марта 2026
17:50
4
Газзаев отреагировал на кризис ЦСКА
17:36
1
ВидеоМелкадзе впервые в карьере забил со штрафного в РПЛ
17:15
2
Лещенко сравнил Гусева и Карпина
17:09
1
Нгамале – Карпину: «Здравствуйте»
16:45
4
ВидеоСоболев объяснил провокационное празднование гола в ворота «Оренбурга»
16:29
8
Глушаков сформулировал три компонента чемпионской ДНК «Спартака»
16:13
Бубнов проанализировал победу «Рубина» над «Краснодаром»
15:57
3
Орлов объяснил поражение «Зенита» от «Оренбурга»
15:45
4
Губерниев: «Соболев становится лучшим нападающим России»
15:37
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 