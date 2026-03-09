Стали известны стартовые составы на матч 20-го тура чемпионата России, в котором сыграют «Спартак» и «Акрон». Игра состоится 9 марта, начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Спартак»: Максименко, Джику, Ву, Дмитриев, Денисов, Умяров, Жедсон, Мартинс, Барко, Солари, Угальде.

Главный тренер: Хуан Карлос Карседо

«Акрон»: Гудиев, Роча, Бокоев, Фернандес, Неделчару, Лончар, Джаковац, Хосонов, Болдырев, Беншимол, Дзюба.

Главный тренер: Заур Тедеев

