Соболев прокомментировал 100-й гол в карьере

Нападающий «Зенита» Александр Соболев попал в так называемый «Клуб Григория Федотова».

В него входят российские бомбардиры, забившие 100+ голов в профессиональной карьере.

Свой 100-й мяч Соболев забил в ворота «Оренбурга» (1:2) в 20-м туре РПЛ.

– Вернемся к вашему голу. Он стал для вас 100-м в официальных матчах. Знали об этом?

– В разных источниках пишут по-разному. С Юрой Горшковым об этом разговаривали. Но насколько я понял, до сотни перед матчем с «Оренбургом» не хватало одного гола.

– Приятно попасть в компанию игроков, забивших 100 мячей?

– Когда чего-то добиваешься, есть какое-то достижение, конечно, приятно в любом случае.

– Когда только начинали карьеру, прикидывали, что можете стать членом этого символического клуба?

– Нет, конечно. Даже представить себе такого не мог. Это казалось чем-то недосягаемым и тем, чего не может быть. Слава богу, что есть.