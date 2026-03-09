Введите ваш ник на сайте
Орлов объяснил поражение «Зенита» от «Оренбурга»

Сегодня, 15:45
4

Комментатор Геннадий Орлов назвал причину поражения «Зенита» в 20-м туре чемпионата России.

  • Петербуржцы на выезде уступили «Оренбургу» со счетом 1:2.
  • «Зенит» забил первым, но после перерыва пропустил два гола.
  • Гости не реализовали два пенальти – Густаво Мантуан пробил мимо ворот, а Андрей Мостовой попал в перекладину.
  • Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

«Почему «Зенит» отдал эту игру? Подопечные Семака расслабились. Причем уже не в первый раз в этом сезоне. Не хватает настроя.

«Оренбург» превзошел питерцев прежде всего в желании. Я бы выделил трех футболистов в составе хозяев. Пуэбла, Томпсон и Гюрлюк создали сине-бело-голубым серьезные проблемы. И в центре поля, и в штрафной.

Эти ребята потрясающе работают с мячом, молниеносно переходят из обороны в атаку. Зенитовцы за ними просто не успевали. Как бежал этот реактивный Томпсон! Дуглас Сантос и Нино порой с ним не справлялись. Хорош был и Савельев. Настырный, агрессивный, запутывал защитников.

Понятно, что с первым голом «Оренбургу» немного повезло. Рикошет от Педро. Но здесь бразильцу не хватило опыта. Если бы на его месте был Баррриос, он бы, конечно, просчитал возможные риски и не стал бы так опрометчиво мяч выносить.

Правда, и до гола у хозяев был один опасный момент, когда гостей выручил Адамов. То есть постепенно «Зенит» начал терять инициативу», – сказал Орлов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Оренбург Орлов Геннадий
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1773060770
ВСё хорошо, вы на правильном пути.
Ответить
polt
1773062218
Не расслабились, а прасслабились, то еть ОБОСРАЛИСЬ.
Ответить
нейтральныйкакникто
1773066587
Генин высер можно назвать одним словом - ЗАЖРАЛИСЬ!!!!
Ответить
Good_win_ФКСМ
1773076450
Маразматик: - почему зинка слила матч? - отдавала своему фарму долги, чтобы те не вылетели в пердив и в новом сезоне поставляли зинке очки...
Ответить
