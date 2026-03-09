Орлов объяснил поражение «Зенита» от «Оренбурга»

Комментатор Геннадий Орлов назвал причину поражения «Зенита» в 20-м туре чемпионата России.

Петербуржцы на выезде уступили «Оренбургу» со счетом 1:2.

«Зенит» забил первым, но после перерыва пропустил два гола.

Гости не реализовали два пенальти – Густаво Мантуан пробил мимо ворот, а Андрей Мостовой попал в перекладину.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

«Почему «Зенит» отдал эту игру? Подопечные Семака расслабились. Причем уже не в первый раз в этом сезоне. Не хватает настроя.

«Оренбург» превзошел питерцев прежде всего в желании. Я бы выделил трех футболистов в составе хозяев. Пуэбла, Томпсон и Гюрлюк создали сине-бело-голубым серьезные проблемы. И в центре поля, и в штрафной.

Эти ребята потрясающе работают с мячом, молниеносно переходят из обороны в атаку. Зенитовцы за ними просто не успевали. Как бежал этот реактивный Томпсон! Дуглас Сантос и Нино порой с ним не справлялись. Хорош был и Савельев. Настырный, агрессивный, запутывал защитников.

Понятно, что с первым голом «Оренбургу» немного повезло. Рикошет от Педро. Но здесь бразильцу не хватило опыта. Если бы на его месте был Баррриос, он бы, конечно, просчитал возможные риски и не стал бы так опрометчиво мяч выносить.

Правда, и до гола у хозяев был один опасный момент, когда гостей выручил Адамов. То есть постепенно «Зенит» начал терять инициативу», – сказал Орлов.