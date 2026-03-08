Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Обзор матча «Оренбург» – «Зенит»: голы и лучшие моменты (Видео)

Обзор матча «Оренбург» – «Зенит»: голы и лучшие моменты (Видео)

Сегодня, 14:00
6

«Оренбург» в домашнем матче обыграл «Зенит» в рамках 20 тура РПЛ, итоговый счет 2:1.

На 11-й минуте гости вышли вперед: Джон Джон с левого фланга навесил в штрафную, а Александр Соболев, которого упустил Ценов, головой отправил мяч в правый угол.

После перерыва хозяева отыгрались – на 62-й минуте после навеса Гюрлюка и серии рикошетов удар Ценова с близкого расстояния пришелся в грудь Педро, от которого мяч залетел в ворота.

Победный мяч «Оренбург» забил на 86-й минуте: в результате затяжной атаки и второго темпа Хорди Томпсон навесил на дальнюю штангу, Гюрлюк скинул мяч, а Евгений Болотов в падении головой с нескольких метров поразил ближний угол.

С бонусом от БЕТСИТИ любой матч станет еще интересней! 100 000₽ новым игрокам!

Еще по теме:
РПЛ. «Оренбург» одержал волевую победу над «Зенитом»
Соболев «дирижировал» трибунами после гола в ворота «Оренбурга»
Журавель – о пенальти в пользу «Зенита»: «В Англии такие не ставят» 9
Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Зенит Оренбург
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Император Бомжей
1772967807
Ай Оренбург мужчины!!! Камбэк сделали, пенальти против них было-все не помеха сегодня)) вырвали на морально волевых!! С победой, что тут скажешь, заслужили)))
Ответить
Факел78
1772967894
Вот непруха, опять Зениту придётся переносить столетие!
Ответить
Ziklop
1772969366
Гений Семака подтвердил свою репутацию! Лучшиая банда для соперников Зенита!!!
Ответить
Пингвины Антарктиды/Форпо
1772969462
РФПС проблемы российского футбола это поля и судейство, ещй и вар добавился, Дельфина или Глушенкова надо делать капитаном Семаку в третьем юбилейном ❝ И вот я думаю: вся моя жизнь — это разрастающийся круговорот ***еца. ❞ Раст Коул Настоящий детектив (True Detective)
Ответить
Главные новости
ВидеоШнякин: «Пенальти назначены по делу, кривоногость исполнителей – это проблемы «Зенита»
15:24
3
Реакция Бубнова на поражение «Зенита»: «Второго пенальти не было»
15:00
4
Семак объяснил поражение от «Оренбурга»
14:45
21
ФотоИгрок «Оренбурга» показал жест пересчета купюр после второго пенальти в пользу «Зенита»
14:30
15
Обзор матча «Оренбург» – «Зенит»: голы и лучшие моменты (Видео)
14:00
6
РПЛ. «Оренбург» одержал волевую победу над «Зенитом», который не забил два пенальти
14:00
112
ВидеоСоболев «дирижировал» после гола в ворота «Оренбурга»
13:10
10
ЭСК признал 1 ошибку у судей в 19-м туре РПЛ
12:57
4
ВидеоЖуравель – о пенальти в пользу «Зенита»: «В Англии такие не ставят»
12:42
19
ВидеоСоболев забил во 2-м матче подряд
12:28
5
Все новости
Все новости
Семак высказался о голе Соболева
16:07
Стали известны стартовые составы на матч «Рубин» – «Краснодар»: 8 марта 2026
16:00
1
Экс-игрок «Зенита» – о матче с «Оренбургом»: «Судья сделал все возможное»
15:56
Тренер «Оренбурга» оценил положение клуба в таблице РПЛ после победы над «Зенитом»
15:34
ФотоБубнов проиграл спор Геничу
14:40
1
Обращение Мажича из-за судейства в 19-м туре РПЛ
14:11
3
РПЛ. «Оренбург» одержал волевую победу над «Зенитом», который не забил два пенальти
14:00
112
В РФС прокомментировали назначение Булановым пенальти в ворота «Спартака»
13:51
5
ФотоСборная России и клубы РПЛ поздравили болельщиц с Международным женским днем
13:40
1
В ЭСК оценили удаление Вахании в игре с «Краснодаром» и пенальти в ворота «Рубина»
13:22
3
ВидеоСоболев «дирижировал» после гола в ворота «Оренбурга»
13:10
10
ЭСК признал 1 ошибку у судей в 19-м туре РПЛ
12:57
4
ВидеоЖуравель – о пенальти в пользу «Зенита»: «В Англии такие не ставят»
12:42
19
ВидеоСоболев забил во 2-м матче подряд
12:28
5
Решение ЭСК по отмене гола Дзюбы в ворота «Оренбурга»
12:18
Соболев выйдет в стартовом составе «Зенита» впервые в этом году
11:59
3
Решение ЭСК по отмене гола «Балтики» в ворота «Зенита»
11:53
14
Экс-тренер «Спартака» – о команде: «Когда будут нормальные люди играть в обороне?»
11:47
4
В «Крыльях Советов» сказали, когда выплатят долг в 450 миллионов
11:38
Семак объяснил, почему оставил Барриоса в запасе на матч с «Оренбургом»
11:23
3
Реакция пресс-атташе «Балтики» на вопрос о прилете в закрытый аэропорт
11:16
1
Черданцев предложил заменить судей на топ-моделей
11:00
4
Где смотреть матч «Спартак» – «Акрон»: во сколько прямая трансляция: 9 марта 2026
10:58
Где смотреть матч «Локомотив» – «Ахмат»: во сколько прямая трансляция: 9 марта 2026
10:56
Стали известны стартовые составы на матч «Оренбург» – «Зенит»: 8 марта 2026
10:51
2
ФотоКлуб Второй лиги подписал игроков «Спартака» и «Локомотива»
10:47
4
Тренер «Балтики» – о сравнении с «Ростовом»: «Мы так не играем»
10:26
6
Экс-инвестор «Черноморца»: «Мне до сих пор стыдно за «Спартак»
10:05
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 