«Оренбург» в домашнем матче обыграл «Зенит» в рамках 20 тура РПЛ, итоговый счет 2:1.

На 11-й минуте гости вышли вперед: Джон Джон с левого фланга навесил в штрафную, а Александр Соболев, которого упустил Ценов, головой отправил мяч в правый угол.

После перерыва хозяева отыгрались – на 62-й минуте после навеса Гюрлюка и серии рикошетов удар Ценова с близкого расстояния пришелся в грудь Педро, от которого мяч залетел в ворота.

Победный мяч «Оренбург» забил на 86-й минуте: в результате затяжной атаки и второго темпа Хорди Томпсон навесил на дальнюю штангу, Гюрлюк скинул мяч, а Евгений Болотов в падении головой с нескольких метров поразил ближний угол.

С бонусом от БЕТСИТИ любой матч станет еще интересней! 100 000₽ новым игрокам!