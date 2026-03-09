Галактионов раскрыл, как ему удалось перевернуть ход матча «Локомотив» – «Ахмат»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов дал комментарии по итогам матча 20-го тура РПЛ против «Ахмата».

Итог встречи на «РЖД Арене» – ничья 2:2.

«Локо» уступал 0:2, но смог отыграться.

Столичная команда упустила возможность подняться с 3-го места в таблице чемпионата.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

– Надо понять, почему команда так начала матч. Мы вышли немного скованные, давали сопернику вольготно себя чувствовать. Робко начали. А инициативу надо забирать.

Только при счете 0:2 стали показывать свой футбол. Молодцы, что вернулись в игру. С ребятами говорили, что нельзя так начинать матч, надо сразу включаться.

Но это тоже определенный опыт. Надо продолжать гнуть свою линию. Могли и третий забить, состояние было нормальное. Подходы и моменты были.

– Что произошло с Сесаром Монтесом?

– Сложно сказать. Неудачно оступился, неудачно приземлился. На первый взгляд, ничего критичного нет.

– Что говорили в перерыве?

– Важен был посыл: чтобы глаза загорелись. Надо было друг другу в глаза посмотреть. Ребята завелись, команда вернулась в игру.