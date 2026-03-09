Бубнов проанализировал победу «Рубина» над «Краснодаром»

Футбольный эксперт Александр Бубнов подвел итоги матча 20-го тура РПЛ между «Рубином» и «Краснодаром».

Казанцы на своем поле победили со счетом 2:1.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

Несмотря на поражение, «Краснодар» сохранил лидерство в чемпионате благодаря осечке «Зенита».

Клуб просил о переносе матча из-за сильного мороза в Татарстане, но ему отказали.

«Краснодар» ничьи не устраивают. Им нужны победы. А когда ты пропустил, тебе уже как минимум нужно забивать два.

Потом нужно ещe обратить внимание на то, что такой большой перепад в качестве игры дома и на выезде [у «Краснодара»]. Дома они имеют большое преимущество и во владении мячом, и в создании голевых моментов, а на выезде уже такого преимущества нет.

Хотя команда очень сыгранная, уже опытная. Вот. Такого перепада не должно быть. Но ещe хочу сказать, что вот это поражение, оно, конечно, пошло на пользу «Зениту», потому что у «Краснодара» был хороший шанс оторваться на четыре очка, а сейчас как было очко разрыва, так и останется очко разрыва.

Плюс может подтянуться «Локомотив», если выиграет, и может подтянуться ЦСКА. Борьба-то обострится, но самое главное, что «Краснодар» уже не в первый раз, когда у него есть возможность оторваться и сделать запас, чтобы потом, как говорится, можно было там игру и проиграть, они этой возможностью [не пользуются], они еe не реализуют.

Тем более они знали результат матча «Зенита». И должны были собраться. Но по большому счeту ещe раз говорю…

При таких морозах даже международные игры не допускаются, допускается игра только до 15 градусов мороза. А здесь было 17-18. А ночью, может быть, даже и больше было. При таких морозах, конечно, нельзя играть, надо переносить», – сказал Бубнов.