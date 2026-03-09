Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Бубнов проанализировал победу «Рубина» над «Краснодаром»

Сегодня, 15:57
3

Футбольный эксперт Александр Бубнов подвел итоги матча 20-го тура РПЛ между «Рубином» и «Краснодаром».

  • Казанцы на своем поле победили со счетом 2:1.
  • Видеообзор матча можно посмотреть здесь.
  • Несмотря на поражение, «Краснодар» сохранил лидерство в чемпионате благодаря осечке «Зенита».
  • Клуб просил о переносе матча из-за сильного мороза в Татарстане, но ему отказали.

«Краснодар» ничьи не устраивают. Им нужны победы. А когда ты пропустил, тебе уже как минимум нужно забивать два.

Потом нужно ещe обратить внимание на то, что такой большой перепад в качестве игры дома и на выезде [у «Краснодара»]. Дома они имеют большое преимущество и во владении мячом, и в создании голевых моментов, а на выезде уже такого преимущества нет.

Хотя команда очень сыгранная, уже опытная. Вот. Такого перепада не должно быть. Но ещe хочу сказать, что вот это поражение, оно, конечно, пошло на пользу «Зениту», потому что у «Краснодара» был хороший шанс оторваться на четыре очка, а сейчас как было очко разрыва, так и останется очко разрыва.

Плюс может подтянуться «Локомотив», если выиграет, и может подтянуться ЦСКА. Борьба-то обострится, но самое главное, что «Краснодар» уже не в первый раз, когда у него есть возможность оторваться и сделать запас, чтобы потом, как говорится, можно было там игру и проиграть, они этой возможностью [не пользуются], они еe не реализуют.

Тем более они знали результат матча «Зенита». И должны были собраться. Но по большому счeту ещe раз говорю…

При таких морозах даже международные игры не допускаются, допускается игра только до 15 градусов мороза. А здесь было 17-18. А ночью, может быть, даже и больше было. При таких морозах, конечно, нельзя играть, надо переносить», – сказал Бубнов.

Еще по теме:
Бубнов указал на судейскую ошибку в пользу «Зенита» 11
Бубнов проанализировал разгромное поражение ЦСКА от «Динамо» 5
Реакция Бубнова на поражение «Зенита»: «Второго пенальти не было» 8
Источник: телеграм-канал Александра Бубнова
Россия. Премьер-лига Краснодар Рубин Бубнов Александр
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
guron88
1773061566
весна - осень, надо чемпионат проводить!
Ответить
нейтральныйкакникто
1773066207
А что говорится в российском регламенте про температуру?Иностранцы нам не УКАЗ!!!
Ответить
Главные новости
Бубнов проанализировал волевую победу «Спартака» над «Акроном»
22:48
Дзюба заявил о возвращении в «Спартак»
22:36
«Манчестер Сити» – «Ливерпуль» и другие пары 1/4 финала Кубка Англии
22:22
Карседо прокомментировал волевую победу «Спартака» над «Акроном»
21:55
1
Гендиректор «Спартака» двумя словами описал игру с «Акроном»
21:43
1
Дзюба ответил, чего не хватило «Акрону» для победы над «Спартаком»
21:32
7
Карседо повторил два достижения Романцева
21:17
5
РПЛ. «Спартак» на 88-й минуте вырвал победу над «Акроном» – 4:3!
21:03
111
Абрамович пригрозил судом британским властям
20:46
5
Пономарев прокомментировал разгромное поражение ЦСКА от «Динамо»
20:29
4
Все новости
Все новости
Тренер «Акрона» Тедеев высказался о поражении от «Спартака»
22:10
Дзюба ответил, чего не хватило «Акрону» для победы над «Спартаком»
21:32
7
Карседо повторил два достижения Романцева
21:17
5
«Локомотив» проводит второй по результативности сезон в чемпионате России
21:10
Обзор матча «Спартак» – «Акрон» голы и лучшие моменты (Видео)
21:03
1
РПЛ. «Спартак» на 88-й минуте вырвал победу над «Акроном» – 4:3!
21:03
111
Пономарев прокомментировал разгромное поражение ЦСКА от «Динамо»
20:29
4
Видео«Спартак» забил «Акрону» три гола за полтайма
20:08
2
Черчесов объяснил, почему «Ахмат» упустил победу над «Локомотивом»
19:53
1
Видео«Спартак» пропустил от «Акрона»
19:31
3
Галактионов раскрыл, как ему удалось перевернуть ход матча «Локомотив» – «Ахмат»
19:25
4
ВидеоСын Семака провел дебютный боксерский бой в Шотландии
18:57
9
Гусев – о Мостовом в штабе «Динамо»: «Могу только привет огромный передать»
18:38
5
РПЛ. «Локомотив» сыграл вничью с «Ахматом», уступая в два мяча
18:29
19
Обзор матча «Локомотив» – «Ахмат» голы и лучшие моменты (Видео)
18:28
Игрок «Зенита» встретился с Овечкиным в США
18:14
ФотоСоболев русской пословицей описал 100-й гол в карьере
17:59
62-я сборная мира может в июне сыграть с Россией, но при одном условии
17:51
14
ТрансляцияСтали известны стартовые составы на матч «Спартак» – «Акрон»: 9 марта 2026
17:50
4
Газзаев отреагировал на кризис ЦСКА
17:36
1
ВидеоМелкадзе впервые в карьере забил со штрафного в РПЛ
17:15
2
Лещенко сравнил Гусева и Карпина
17:09
1
Нгамале – Карпину: «Здравствуйте»
16:45
4
ВидеоСоболев объяснил провокационное празднование гола в ворота «Оренбурга»
16:29
8
Глушаков сформулировал три компонента чемпионской ДНК «Спартака»
16:13
Бубнов проанализировал победу «Рубина» над «Краснодаром»
15:57
3
Орлов объяснил поражение «Зенита» от «Оренбурга»
15:45
4
Губерниев: «Соболев становится лучшим нападающим России»
15:37
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 