Реакция Генича на поражение «Зенита» от «Оренбурга»

Сегодня, 08:42
7

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич высказался о поражении «Зенита» от «Оренбурга».

  • «Зенит» проиграл «Оренбургу» со счетом 1:2 в матче 20-го тура РПЛ. Петербуржцы забили первыми, но затем пропустили два гола.
  • Единственный гол петербургской команды забил Александр Соболев на 11-й минуте. На 90+6 минуте у «Зенита» пенальти не реализовал полузащитник Андрей Мостовой. Он попал в перекладину.
  • Сине-бело-голубые после 20 туров занимают 2-е место в таблице чемпионата России. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет одно очко. Краснодарцы накануне тоже проиграли – «Рубину» в Казани (1:2).
  • У «Зенита» в следующем туре домашний матч со «Спартаком» (14 марта).
  • Зенитовцы проводят 100-й сезон.

«Интересно, что сейчас скажут те, кто везде заговоры ищут?» – написал Генич.

«Матч ТВ» покажет 3 игры 21-го тура РПЛ
У «Зенита» есть в запасе еще один год для празднования столетия, если в этом сезоне выиграть РПЛ не удастся
Рабинер прокомментировал «фантастическое» поражение «Зенита» от «Оренбурга»
Источник: телеграм-канал Константина Генича
Россия. Премьер-лига Зенит Оренбург Генич Константин
Fibercore
1773036319
То, что это спланированная стратегия - оставить фарм на следующий сезон. Пересмотрите удары Зины, и станет понятно, что забивать они не хотели. Отставание 1 очко, это не то, чтобы выигрывать у своих. Проверить бы на полиграфе всех игроков Зенита и тренерский штаб на предмет сдачи матча. Первый пенальти вратарь показал угол, куда бить. Второй, Мост выше ворот ******* (малость не расчитал). При счёте 1:0, кто-то нехотя катнул мяч вратарю. Плохая актёрская игра Зенита неплохо срежессированного матча. А в целом, тур не обошёлся без вмешательства Буков. Правильно кто-то высказался в комментах, что нет спортивной составляющей давно - одни ставки и режиссеры...
Ответить
FCSpartakM
1773044973
Люди третий год пишу про то, что голубо-голубые не играют футбол, а места занимают на дурака. Или за счет ресурса, который по весне активизируется, как новая подписка. Ну и не вчера 2 пендаля назначили? Или судья сам должен был бить?
Ответить
DMитрий
1773047449
Так и запишем в АНАЛ истории - Заговорный 20 тур!
Ответить
Волжанин064
1773063330
А что нет . два пендаля поставили . судьи честно отработали полученные деньги . просто игроки думали что и пендали будут сами залетать .
Ответить
  • Читайте нас: 