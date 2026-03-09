Реакция Генича на поражение «Зенита» от «Оренбурга»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич высказался о поражении «Зенита» от «Оренбурга».
- «Зенит» проиграл «Оренбургу» со счетом 1:2 в матче 20-го тура РПЛ. Петербуржцы забили первыми, но затем пропустили два гола.
- Единственный гол петербургской команды забил Александр Соболев на 11-й минуте. На 90+6 минуте у «Зенита» пенальти не реализовал полузащитник Андрей Мостовой. Он попал в перекладину.
- Сине-бело-голубые после 20 туров занимают 2-е место в таблице чемпионата России. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет одно очко. Краснодарцы накануне тоже проиграли – «Рубину» в Казани (1:2).
- У «Зенита» в следующем туре домашний матч со «Спартаком» (14 марта).
- Зенитовцы проводят 100-й сезон.
«Интересно, что сейчас скажут те, кто везде заговоры ищут?» – написал Генич.
Источник: телеграм-канал Константина Генича