Лапочкин разобрал эпизод с удалением Гонду

Вчера, 21:14
7

Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин прокомментировал эпизод с удалением в матче ЦСКА – «Динамо».

  • На 17-й минуте встречи 20-го тура РПЛ форвард ЦСКА Лусиано Гонду получил красную карточку.
  • Он ударил шипами в грудь Максиму Осипенко.

«На 17-й минуте матча мы видим, как Лусиано идет в отбор, но так в отбор не идут. Это не футбол, это какое-то карате. В прыжке прямой ногой попадает в область плеча игроку «Динамо» Осипенко. Судья находится близко, показывает желтую. Конечно же, арбитр хорошего уровня, коим Сергей Иванов является, должен был сам видеть этот эпизод. И без всякой помощи ВАР сам удалять за серьезное нарушение правил игры.

Но слава богу, что есть ВАР. Они правильно вмешались, очень быстрый просмотр у монитора, и было принято единственное правильное решение в этом эпизоде – красная карточка и удаление Лусиано», – сказал Лапочкин.

Россия. Премьер-лига Динамо ЦСКА Гонду Лусиано Лапочкин Сергей
Вжыхъ
1772994516
Красная без вариантов. А вот почему не увидел - вопрос подготовки и опыта видимо, хотя Иванов опытный арбитр...
Ответить
АК 68
1772994899
Очевидная красная, за что тогда давать их как не за такие эпизоды, это генич там что-то мямлил, *вот если бы повыше - если бы повыше - то Гонду глаз бы вышиб Осипенко.
Ответить
FWSPM
1772994917
да ужас просто что это было? довел клинера до слез
Ответить
За Московский ЦСКА
1772995498
Красная и пять игр дисквалификации,такие слухи уже пошли от людей близких к рпл.За такое страшное нарушение,можно даже заявление в полицию писать.Лусиано уже в воронке везут в отделение.
Ответить
Artemka444
1772996716
Помню жиго прямой ногой голову разбил кому то из зенита и даже желтой не было!!!! Так что судите нормально
Ответить
Artemka444
1772996787
А если бы спартаковец так сыграл то мясные кричали что это не удаление
Ответить
