Лапочкин разобрал эпизод с удалением Гонду

Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин прокомментировал эпизод с удалением в матче ЦСКА – «Динамо».

На 17-й минуте встречи 20-го тура РПЛ форвард ЦСКА Лусиано Гонду получил красную карточку.

Он ударил шипами в грудь Максиму Осипенко.

«На 17-й минуте матча мы видим, как Лусиано идет в отбор, но так в отбор не идут. Это не футбол, это какое-то карате. В прыжке прямой ногой попадает в область плеча игроку «Динамо» Осипенко. Судья находится близко, показывает желтую. Конечно же, арбитр хорошего уровня, коим Сергей Иванов является, должен был сам видеть этот эпизод. И без всякой помощи ВАР сам удалять за серьезное нарушение правил игры.

Но слава богу, что есть ВАР. Они правильно вмешались, очень быстрый просмотр у монитора, и было принято единственное правильное решение в этом эпизоде – красная карточка и удаление Лусиано», – сказал Лапочкин.