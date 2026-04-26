Мнение Рабинера о тяжелой победе «Спартака» над «Пари НН»

Журналист «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер опубликовал пост по итогам матча 27-го тура РПЛ «Пари НН» – «Спартак» (1:2).

На гол Адриана Бальбоа москвичи ответили забитыми голами Эсекьеля Барко (с пенальти) и Романа Зобнина.

«Спартак» набрал 48 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице.

«О «Спартаке» в Нижнем. Полет сегодня был ни в коем случае не феерический, но нормальный.

В первом тайме, кроме стартовых минут, красно-белые мне не понравились. Думаю, сказалась разница мотиваций. У «Спартака» в голове еще Кубок, а борьба за бронзу – по эмоциям задача несопоставимая с борьбой за выживание. Сейчас, когда нет еврокубков, эмоционально стопроцентные задачи в чемпионате две – золото и спасение. Бронза – это уже дальше.

Нижний, который после побед «Оренбурга» и «Крыльев» упал на предпоследнее место, вышел как на последний бой. Оборонялся, стелился, выгрызал – но и об атаках не забывал, явно сделав упор на длинные передачи. Одна из них – от Карича вдоль левой бровки на Сефаса – и привела к голу, когда ямаец как от ребенка убежал от Ву и выложил на пустые. Надо отдать должное камерунцу за самокритику – тот в перерыве два раза и без корреспондентских напоминаний сказал о своей вине. Тем не менее не думать о том, что с парой Джику – Ву чемпионом не стать, невозможно.

У красно-белых если и можно было по первому тайму кого-то положительно отметить, то только Жедсона. Но в целом, хоть игра и была равной, «Спартаку» повезло сравнять до перерыва. Пенальти был – удар коленом по копчику Литвинова, который укрыл мяч корпусом, несомненен. Решение дать бить Барко после чудовищного 11-метрового с «Зенитом» на Кубок вызвало какие-то опасения, но Эсекьель смог справиться с собой. Но если бы этого пенальти не было, за весь тайм можно вспомнить разве что сейв Медведева на Мартинсе с близкого расстояния.

А вот на второй тайм вышел другой «Спартак». Не мгновенно, не на «десять тыщ как на пятьсот», но с каждой минутой это становилось все очевиднее. Да и «Пари НН» становился все пассивнее – у него и так-то мяча было немного, а тут его совсем не стало.

Так и родился победный гол. Я специально подсчитал: после отбора Ву у Сефаса на 69.59 – 19 (!) передач подряд, минута шесть секунд стопроцентного владения с желанием «Спартака» растянуть оборону нижегородцев, создать где-то свободную зону и вскрыть ее обостряющим пасом. Что и удалось Барко, который отдал Зобнину, – а Роман мастерски принял с одновременным разворотом.

А потом да – помог сильный рикошет. Но если бы не было этой долгой перепасовки, этой передачи Барко, этого приема с уходом – то и рикошетного фарта в концовке эпизода не случилось бы. Тотальный перевес, которым овладел «Спартак» во втором тайме, и стал причиной второго гола и закономерной победы.

Нижний же в последнее время, по мне, выглядит командой, которая ближе всего стоит на прямой вылет вместе с «Сочи», чьи чудеса в Петровском парке закончились. Наряду с «Акроном».

После 3:0 с «Крыльями» еще Магомеда Адиева 15 марта в 21-м туре за следующие шесть именно эти две команды, «Пари НН» и «Акрон», набрали меньше всех очков – по два (причем у Тольятти еще в запасе завтрашний матч в Калининграде). За эти же шесть туров «Сочи» взял 9 очков, «Оренбург» – 8, «Крылья» – 6.

А Нижний, имея достаточно благоприятный календарь, например, дома проиграл «Оренбургу» и «Ростову». Начало весны у команды Шпилевского получилось хорошим, перспективным, а дальше – мрак беспросветный. И что-то никакого агрессивного, построенного на прессинге футбола, который декларировал молодой белорусский тренер, что-то не наблюдаю. Вы сегодня прессинг у Нижнего видели? Да «автобус» это был в чистом виде – со встречей соперника на своей трети.

«Спартак» же уже всего на очко отстает от «Локомотива» – к которому, правда, завтра с большой долей вероятности присоединится «Балтика». А у красно-зеленых с калининградцами еще очный матч. И в вопросе бронзы после поражения «Локо» в Самаре еще вообще ничего не ясно», – написал Рабинер.