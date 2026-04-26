Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Мнение Рабинера о тяжелой победе «Спартака» над «Пари НН»

Сегодня, 20:39
2

Журналист «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер опубликовал пост по итогам матча 27-го тура РПЛ «Пари НН» – «Спартак» (1:2).

  • «Спартак» победил «Пари НН» со счетом 2:1 в 27-м туре РПЛ. Встреча проходили в Нижнем Новгороде.
  • На гол Адриана Бальбоа москвичи ответили забитыми голами Эсекьеля Барко (с пенальти) и Романа Зобнина.
  • «Спартак» набрал 48 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице.

«О «Спартаке» в Нижнем. Полет сегодня был ни в коем случае не феерический, но нормальный.

В первом тайме, кроме стартовых минут, красно-белые мне не понравились. Думаю, сказалась разница мотиваций. У «Спартака» в голове еще Кубок, а борьба за бронзу – по эмоциям задача несопоставимая с борьбой за выживание. Сейчас, когда нет еврокубков, эмоционально стопроцентные задачи в чемпионате две – золото и спасение. Бронза – это уже дальше.

Нижний, который после побед «Оренбурга» и «Крыльев» упал на предпоследнее место, вышел как на последний бой. Оборонялся, стелился, выгрызал – но и об атаках не забывал, явно сделав упор на длинные передачи. Одна из них – от Карича вдоль левой бровки на Сефаса – и привела к голу, когда ямаец как от ребенка убежал от Ву и выложил на пустые. Надо отдать должное камерунцу за самокритику – тот в перерыве два раза и без корреспондентских напоминаний сказал о своей вине. Тем не менее не думать о том, что с парой Джику – Ву чемпионом не стать, невозможно.

У красно-белых если и можно было по первому тайму кого-то положительно отметить, то только Жедсона. Но в целом, хоть игра и была равной, «Спартаку» повезло сравнять до перерыва. Пенальти был – удар коленом по копчику Литвинова, который укрыл мяч корпусом, несомненен. Решение дать бить Барко после чудовищного 11-метрового с «Зенитом» на Кубок вызвало какие-то опасения, но Эсекьель смог справиться с собой. Но если бы этого пенальти не было, за весь тайм можно вспомнить разве что сейв Медведева на Мартинсе с близкого расстояния.

А вот на второй тайм вышел другой «Спартак». Не мгновенно, не на «десять тыщ как на пятьсот», но с каждой минутой это становилось все очевиднее. Да и «Пари НН» становился все пассивнее – у него и так-то мяча было немного, а тут его совсем не стало.

Так и родился победный гол. Я специально подсчитал: после отбора Ву у Сефаса на 69.59 – 19 (!) передач подряд, минута шесть секунд стопроцентного владения с желанием «Спартака» растянуть оборону нижегородцев, создать где-то свободную зону и вскрыть ее обостряющим пасом. Что и удалось Барко, который отдал Зобнину, – а Роман мастерски принял с одновременным разворотом.

А потом да – помог сильный рикошет. Но если бы не было этой долгой перепасовки, этой передачи Барко, этого приема с уходом – то и рикошетного фарта в концовке эпизода не случилось бы. Тотальный перевес, которым овладел «Спартак» во втором тайме, и стал причиной второго гола и закономерной победы.

Нижний же в последнее время, по мне, выглядит командой, которая ближе всего стоит на прямой вылет вместе с «Сочи», чьи чудеса в Петровском парке закончились. Наряду с «Акроном».

После 3:0 с «Крыльями» еще Магомеда Адиева 15 марта в 21-м туре за следующие шесть именно эти две команды, «Пари НН» и «Акрон», набрали меньше всех очков – по два (причем у Тольятти еще в запасе завтрашний матч в Калининграде). За эти же шесть туров «Сочи» взял 9 очков, «Оренбург» – 8, «Крылья» – 6.

А Нижний, имея достаточно благоприятный календарь, например, дома проиграл «Оренбургу» и «Ростову». Начало весны у команды Шпилевского получилось хорошим, перспективным, а дальше – мрак беспросветный. И что-то никакого агрессивного, построенного на прессинге футбола, который декларировал молодой белорусский тренер, что-то не наблюдаю. Вы сегодня прессинг у Нижнего видели? Да «автобус» это был в чистом виде – со встречей соперника на своей трети.

«Спартак» же уже всего на очко отстает от «Локомотива» – к которому, правда, завтра с большой долей вероятности присоединится «Балтика». А у красно-зеленых с калининградцами еще очный матч. И в вопросе бронзы после поражения «Локо» в Самаре еще вообще ничего не ясно», – написал Рабинер.

Источник: телеграм-канал Игоря Рабинера
Россия. Премьер-лига Спартак Пари НН
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1777226271
КАк всегда-лаконично и точно.Почитаю патриарха потом, после тренировочного матча гегемона.
Ответить
FCSpartakM
1777229460
Ну на самом деле Пари достаточно нормально прессинговал, во втором тайме по счету играли. Моментов не было, но в целом могли докатить при своих до конца. Шпиле бы команду интереснее, у Пари совсем состав посредственный, если сравнивать с конкурентами. Один Сефас выделялся хоть как-то. Тот же Сочи имеет более конкурентный состав, а проснулись ровно на 3 игры в конце чемпа, да и то не без везения ( 2 удаления с КС, левый пендаль с конями)
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 